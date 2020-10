Football [D1 Arkema] : Fleury craque en fin de match face à Lyon

Malgré une belle résistance contre Lyon vendredi soir à domicile, les Floriacumoises ont finalement cédé dans les vingt dernières minutes (0-3), concédant leur première défaite de la saison.

Les féminines de l’Olympique Lyonnais attirent toujours autant les foules. Malgré un temps pluvieux, 865 spectateurs étaient présents vendredi soir au stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis (record d’affluence) pour voir les féminines du FC Fleury 91 défier les septuples championnes d’Europe. Une belle affiche sur le papier — les Lyonnaises sont leaders de la Division 1 Arkema et les Floriacumoises troisièmes et invaincues également — qui a tenu ses promesses sur le terrain, même si les conditions de jeu n’étaient pas forcément évidentes avec une pelouse synthétique gorgée d’eau par endroits.

Malgré une domination lyonnaise d’entrée, les Essonniennes se sont montré solides défensivement à l’image de Charlotte Fernandès qui prive l’Anglaise Jodie Taylor d’une balle de but (8e). Laetitia Philippe, la gardienne du FCF91, n’a d’ailleurs qu’une frappe de l’Allemande Dzsenifer Maroszan à repousser (9e). L’OL monopolise le ballon sans réussir à cadrer ses tentatives à l’image de Delphine Cascarino dont la frappe passe nettement au-dessus des cages de Fleury. Les Floriacumoises profitent de quelques ballons pour sortir de leur camp. Sur un coup franc de Fernandès, Hannah Diaz se retrouve seule devant Sarah Bouhaddi mais ne semble pas trop y croire au moment de reprendre le ballon du genou (15e) avant que Léa Le Garrec bute sur la gardienne lyonnaise (32e).

Les coups de pieds arrêtés, l’arme fatale des Lyonnaises

Au retour des vestiaires, Lyon peine toujours autant à mettre le danger devant les cages floriacumaoises jusqu’à l’heure de jeu. Après voir stoppé une frappe de Cascarino (65e), Philippe doit s’incliner sur une tête de la Canadienne Kadeisha Buchanan à la suite d’un corner de Marozsan remis de la tête par Wendie Renard (0-1, 69e). « On savait que les coups de pied arrêtés étaient l’arme préférée des Lyonnaises mais on leur a donné les minutions », regrette la gardienne essonnienne, qui est à nouveau battue dix minutes plus tard sur une tête de Renard à la réception d’un corner d’Eugénie Le Sommer (0-2, 79e). « C’est frustrant car jusque-là on résistait bien mais Renard, qui fait trois têtes de plus que nous, a débloqué la situation sur deux corners, commente Léa Le Garrec, dont la reprise de volée a fui le cadre en deuxième période (66e). On n’a pas à rougir de cette défaite car on a montré de belles choses. » Et même si les joueuses de Fleury ont concédé un troisième but par l’Anglaise Nikita Parris (85e), leur prestation collective a été plutôt convaincante. « Les filles ont tout donné, elles ont essayé de jouer, apprécie l’entraîneur David Fanzel, mais Lyon est un rouleau compresseur… Il aurait fallu concrétiser nos occasions pour les faire douter. Mais à force de courir pendant une heure, la fatigue se fait plus ressentir et Lyon en a profité. » « Il faut s’appuyer sur cette rencontre pour aller de l’avant, estime Teninsoun Sissoko, car on a encore trois gros matchs qui nous attendent d’ici la fin du mois (ndlr : Bordeaux samedi prochain, le Paris FC le 17 octobre et le Paris SG le 31). Et si on veut atteindre nos objectifs en fin de saison, il faut réaliser des performances contre les équipes du top 5. »

Aymeric Fourel

FLEURY – LYON : 0-3 (0-0). Arbitre : Mme Laur.

Buts : Buchanan (69e), renard (79e), Parris (86e).

Fleury : Philippe – Fernandès (Makanza, 76e), Sissoko, Piga, Sandvej (Dafeur, 46e) – Boureille, Haupais (cap.) – Grabowska (Bigot, 70e), Le Garrec, Diaz – Spetsmark. Entr. : Fanzel.

Lyon : Bouhaddi – Carpenter, Buchanan, Renard (cap.), Karchaoui – Marozsan, Henry, Le Sommer (Julini, 82e) – Cascarino (Cayman, 71e), Taylor (Malard, 58e), Parris. Entr. : Vasseur.