Football (D1 Arkema) : Fleury débordé

Les Lionnes du FC Fleury 91 ont manqué de mordant contre le Paris FC vendredi soir sur la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle. Rapidement menées et breakées, les joueuses de Fabrice Abriel concèdent une première défaite (1-3). Plus ennuyeux, l’entraîneur floriacumois perd trois éléments sur blessure.

Le match

C’est en qualité d’équipe en déplacement – sur « sa » pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle – que le FC Fleury 91 a disputé son match de la 2e journée du championnat de France de Division 1 Arkema, ce vendredi contre le Paris FC. La faute aux travaux réalisés au stade Charléty, qui abrite habituellement les rencontres à domicile du PFC. De quoi donner un petit air de nostalgie à cette rencontre puisque les Parisiennes ont remplacé Juvisy au sein de l’élite. Un temps que bien peu de joueuses ont vécu, même si Charlotte Fernandès côté floriacumlois et le quatuor Gréboval-Soyer-Thiney-Bourdieu côté parisien ont par le passé porté la tunique noire et blanche du FCF Juvisy.

Mais ce sont bien les Parisiennes et pas les Juvisiennes qui attaquent la partie pied au plancher et ouvrent logiquement la marque par Mathilde Bourdieu d’une superbe frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Manon Heil (1-0, 14e). L’avant-centre est bientôt imitée par sa capitaine Gaëtane Thiney et le FC Fleury se retrouve avec un débours de deux buts sans n’avoir rien tenté (2-0, 19e). De quoi réveiller les Lionnes qui réduisent l’écart grâce à Tianna Harris, laquelle reprend un corner de Le Garrec et signe son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-1, 26e). Il s’agit malheureusement d’une réaction sans lendemain. En seconde période, le match vire en effet au cauchemar avec un nouveau but encaissé (3-1, 75e) et surtout trois joueuses contraintes de quitter le terrain sur blessure (Harris, Kouassi et Kassi). « Nous avions demandé à ne pas jouer aussi vite après les matches internationaux, peste le président Pascal Bovis. On ne nous a pas écouté et voilà le résultat ».

Michaël Cesaratto

Les déclarations

Manon Heil (gardienne de Fleury) : « On s’est fait prendre d’entrée, mais nous avons été capables de réagir et nous nous sommes procurées des occasions. La coupure internationale n’a évidemment pas arrangé les choses. Pour autant, ce n’est que le début de la saison, il reste beaucoup de temps et de matches… »

Sandrine Soubeyrand (entraîneure du Paris FC) : « C’est une prestation solide. Nous avions plus de matchs dans les jambes que Fleury, ce qui nous a sans doute servi. On est restées solides, bien techniquement et on a envoyé du jeu. On ne peut qu’être satisfait. »

La fiche technique

PARIS FC – FLEURY : 3-1 (2-1). Arbitre : Mme Gerbel.

Buts : Bourdieu (14e), Thiney (19e), Mateo (75e) pour le Paris FC ; Harris (26e) pour Fleury.

Avertissements : Abdullina (48e) au Paris FC ; Diakité (75e) à Fleury.

Paris FC : Nnadozie – Soyer (Sissoko, 90e+2), Ould Hocine, Gréboval, Abdullina (Ndongala, 81e) – Le Mouël (Korosec, 90e+2), Corboz, Thiney (cap.) – Mateo, Bourdieu (Ribadeira, 76e), Dufour (Fleury, 76e). Entr. : Soubeyrand.

Fleury : Heil – Fernandès, Swaby, Harris (Diakité, 65e), Meffometou – Quintero, Grabowska (Kassi, 65e ; puis Vila Real, 81e), Le Garrec (cap.) – Louis, Kamczyk (Kopinska, 65e), Kouassi (Fontaine, 69e). Entr. : Abriel.