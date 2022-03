Football [D1 Arkema] : Fleury dit adieu à l’Europe

Battues vendredi soir par le Paris FC (1-3), son rival pour la 3e place du championnat, les Floriacumoises ont sans doute dit adieu à leur rêve de qualification européenne.

Moins d’une semaine après avoir éliminé le Paris FC en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 4-3 aux tirs au but), le FC Fleury retrouvait la formation parisienne vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle dans le cadre de la 16e journée de D1 Arkema. Une rencontre encore une fois à enjeu entre deux équipes qui se disputent la 3e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Mais avec six longueurs de retard sur le PFC au coup d’envoi, Fleury n’avait pas d’autre choix que de gagner. « Un nul ne serait pas rédhibitoire mais une défaite mettrait un terme à nos espoirs », prévenait Fabrice Abriel avant la rencontre. Mais son équipe s’est montrée « moins clairvoyante dans l’utilisation du ballon » face à des adversaires revanchardes.

Grabowska met Fleury sur de bons rails

Les Lionnes entament parfaitement les débats en marquant sur leur seule occasion de la première période sur une action 100 % polonaise. A la suite d’un gros travail côté gauche de Nikkola Karczewska, cette dernière glisse le ballon à Ewelina Kamczyk qui se déjoue d’Anaïg Butel puis déborde jusqu’à la surface de réparation avant de servir sur un plateau sa compatriote Dominika Grabowska qui marque du plat du pied (1-0, 18e). Un avantage de courte durée car Mathilde Bourdieu égalise quatre minutes plus tard après une frappe en pivot dans la surface (1-1, 22e) après que Julie Soyer a touché le poteau (20e). Toute heureuse de voir le ballon sortir, Katriina Talaslahti est ensuite sauvée par Julie Piga qui dégage devant son but un ballon chaud après une frappe écrasée de Clara Matéo (28e).

Privé de Grabowska au retour des vestiaires, Fleury peine à porter le danger devant les buts parisiens. Au contraire, le PFC se fait de plus en plus menaçant sous la houlette de Mathilde Bourdieu. Après deux tentatives non cadrées, la troisième est la bonne pour la kiné des pros du PFC qui enroule parfaitement sa frappe. Talaslahti touche le ballon sans pouvoir le repousser (1-2, 61e). Matéo est même tout près de plier la rencontre mais sa frappe est repoussée par le poteau (68e). Dans l’obligation de décrocher au moins un point, Fabrice Abriel tente le tout pour le tout avec les entrées de Kouassi puis Chapelle sans toutefois pouvoir égaliser malgré deux belles opportunités pour Léa Le Garrec (78e, 80e). Fleury se fait même punir sur un contre conclu par Matéo après un ballon perdu de Le Garrec (1-3, 88e).

Désormais à neuf points du Paris FC à six journées de la fin, Fleury n’a désormais plus que la Coupe de France comme objectif. En attendant de disputer sa demi-finale contre le PSG le samedi 26 mars, Fleury recevra Bordeaux une semaine plus tôt (le dimanche 20 mars) avec l’objectif de conforter sa 4e place.