Football [D1 Arkema] : Fleury enfin maître à domicile

Grâce à deux buts inscrits juste avant la pause et au retour des vestiaires, les Floriacumoises ont dominé Dijon samedi après-midi pour remporter leur première victoire à domicile de la saison.

Le quatrième match à domicile de la saison aura été le bon. Après deux nuls (1-1 contre Montpellier et le Paris FC) et une défaite (0-3 contre Lyon), les féminines du FC Fleury 91 ont décroché leur premier succès au stade Walter-Felder samedi après-midi contre Dijon (2-0). Une victoire qui vient confirmer celle obtenue la semaine passée à Reims (2-1) et qui permet aux Floriacumoises d’occuper provisoirement la 4e place du classement de D1 Arkema en attendant la rencontre Paris FC – Bordeaux ce dimanche. « Il ne faut pas s’enflammer, tempère toutefois David Fanzel. J’entends certaines choses (ndlr : l’Europe, la 3e place étant qualificative) mais c’est encore trop tôt. On fera un premier bilan à la trêve. Ce n’est pas un manque d’ambition de ma part mais ma priorité est de gagner des matchs en jouant le mieux possible. »

L’entraîneur de Fleury ne cachait pas pour autant sa satisfaction d’avoir battu Dijon, une équipe entraînée par Yannick Chandioux, « un ami de 25 ans avec qui j’ai gagné la Coupe de la Ligue en 2000 avec Gueugnon ». Les deux techniciens se sont d’ailleurs gentiment invectivé de leur banc respectif. Un échange qui aura eu le mérite de casser la torpeur d’une première période ennuyeuse jusqu’à la 31e minute et le double arrêt de Manon Heil devant Léa Declercq. Sans aucun doute le tournant du match. « Si Dijon ouvre la marque, ce n’est pas le même match, estime David Fanzel. En étant menées, elles ont été obligées de courir après le score et de libérer des espaces. » En effet, neuf minutes plus tard, Kenza Chapelle, bien lancée par Dominika Grabowska, devance la sortie de la gardienne dijonnaise (1-0, 40e). Pour son troisième match sous les couleurs du FC Fleury, le deuxième comme titulaire, la jeune (18 ans) attaquante, qui était entrée en fin de match face au PSG (0-4) à la place de Julia Spetsmark, blessée, trouve déjà le chemin des filets. « Ce premier but récompense tout le travail depuis le début de saison, se félicite l’internationale U19, arrivée cet été du VGA Saint-Maur (D2). Mais j’ai encore besoin de travailler pour être plus efficace sur le terrain. »

Fortes de leur but d’avance, les Floriacumoises ont attaqué la deuxième période pied au plancher. Et dès la 55e minute, Léa Le Garrec fait le break. La capitaine de Fleury a profité d’un gros travail de Maureen Bigot. Après avoir parfaitement fixé la défense dijonnaise, elle a pu servir sur un plateau sa coéquipière qui a décoché une frappe imparable (2-0). Les Essonniennes ont alors maîtrisé la rencontre, se procurant plusieurs balles de 3-0. D’abord par Chapelle à la suite d’un contre de Bigot (58e) puis par Marina Makanza, lancée par Marine Dafeur (70e), et enfin par Hannah Diaz servie sur une passe de Makanza (88e). Le nouveau schéma tactique mis en place par David Fanzel (4-1-4-1) la semaine passée à Reims semble porté ses fruits. « Ce sont surtout les joueuses qui l’ont parfaitement intégré. Défensivement, le collectif répond présent. Et Léa (Le Garrec) et Dominika (Grabowska), positionnées en dix, nous apportent de la technique et de l’animation offensive. Pour l’instant, ça nous réussit », apprécie David Fanzel, qui a désormais deux semaines pour préparer le déplacement à Guingamp (8e).