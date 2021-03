Football [D1 Arkema] : Fleury fait le minimum

Les Floriacumoises se sont contentées d’un petit but pour renouer avec le succès contre la lanterne rouge Le Havre.

Après la contre-performance de la semaine passée face à Reims (défaite 2-1 à domicile), les Floriacumoises avaient beaucoup à se faire pardonner ce samedi après-midi contre Le Havre, le dernier du championnat. Mission accomplie après leur victoire 1-0 qui met fin à une disette de trois mois. Les Lionnes, qui restaient sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, n’avaient plus gagné depuis le 5 décembre à Guingamp (1-0, 10e journée). Une éternité.

De Jongh débloque son compteur

Délocalisée au stade Robert-Bobin de Bondoufle, où évoluent habituellement les féminines du Paris FC, la rencontre a été largement dominée par les partenaires de Léa Le Garrec. Avec un peu plus de justesse technique dans le dernier geste, les Floriacumoises, qui ont multiplié les vagues offensives (2e, 7e, 12e, 35e, 36e), auraient pu – auraient dû même – tuer la rencontre en première période. Si bien qu’elles ne menaient que 1-0 à la pause grâce à un but de Michelle De Jongh – son premier avec Fleury – après un quart d’heure de jeu. Placée à la pointe de l’attaque du FC Fleury 91, la Suédoise, partie à la limite du hors jeu, a ouvert le score d’un joli lob sur un long ballon de Lina Chabane, titulaire pour la première fois au milieu de terrain, Marine Haupais suppléant Julie Piga en défense centrale car blessée (quadriceps) cette semaine à l’entraînement. Arrivée en janvier dernier de Montauban (D2), la native des Lilas (Seine-Saint-Denis) s’est montrée à son aise derrière le quatuor Eninger-Le Garrec-Grabowska-Makanza. Il est vrai que Le Havre n’est pas Reims encore moins le Paris SG.

Cependant, les Normandes ont, sur de rares ballons, fait passer quelques sueurs froides au banc de Fleury. En première période, une erreur de Haupais a failli profiter à Thorvaldsdottir (27e). La très remuante attaquante islandaise aura été la seule menace d’une formation havraise limitée. Cette dernière a même eu la balle d’égalisation en fin de match mais sa volée est passée au-dessus des cages de Manon Heil (88e).

David Fanzel, le coach floriacumois, pouvait souffler : « On n’a pas su tuer le match quand on en a eu la possibilité, ce qui a permis au Havre de rester dans la rencontre mais, en dehors de ce problème de finition, je suis très satisfait de la prestation des filles. Aujourd’hui (ndlr : samedi), j’ai vu une équipe, un gros collectif. Maintenant, il va falloir confirmer à Dijon samedi prochain. »