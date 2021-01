Football [D1 Arkema] : Fleury – Le Havre reporté à cause de la neige

La rencontre comptant pour la 12e journée de D1 Arkema entre le FC Fleury 91 et Le Havre a été reportée à une date ultérieure à cause de la neige.

Une décision qui a mis du temps à être prise. Si Fleury et Le Havre se sont quand même entrainés « normalement » avant la rencontre, le corps arbitral a décidé de ne pas disputer la partie à cause de la présence de plusieurs centimètres de neige sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder. « C’est une sage décision car le principal c’est l’intégrité des joueuses, lance David Fanzel, le coach floriacumois. On a juste du mal à comprendre pourquoi la précision n’a pas été prise plus tôt ! »

Dans un premier temps reprogrammée à demain (dimanche 17 janvier), la rencontre a finalement été reportée à une date ultérieure. Par conséquent, les suspensions de Julie Piga et de Mathilde Fernandès, qui devaient avoir lieu contre Le Havre ce samedi, prendront effet du côté de Montpellier samedi prochain (14h30).