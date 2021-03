Football [D1 Arkema] : Fleury manque d’audace

Trop diminuées et trop limitées dans le jeu, les Floriacumoises ont dû s’incliner contre Bordeaux (1-2) samedi après-midi au stade Walter-Felder.

Etrillées à l’aller en Gironde (1-6), les féminines du FC Fleury 91 n’ont pas réussi à prendre leur revanche sur Bordeaux qui s’est de nouveau imposé (2-1) cet après-midi grâce à deux buts inscrits en première période. Car même sans la Jamaïcaine Khadija Shaw, meilleure buteuse du championnat (19 buts), Maëlle Garbino, élue joueuse du mois de février – toutes deux blessées, – et la milieu Charlotte Bilbault, suspendue, alors que Claire Lavogez était remplaçante, les Girondines restent redoutables. Après une première tentative sur une frappe de Katja Snoeijs détournée par Emmeline Mainguy en corner (7e), les visiteuses trouvent l’ouverture par Inès Jaurena à la réception d’un centre en retrait de Ghoutia Karchouni. Le plat du pied de l’ancienne joueuse du FCF Juvisy et du Paris FC passa au milieu d’une forêt de jambes avant de tromper la gardienne de Fleury – titulaire en l’absence de Manon Heil (commotion) – avec l’aide du poteau (0-1, 12e). Bordeaux ne mit ensuite que sept minutes pour doubler la mise. Après un déboulé d’Estelle Cascarino, relayée par Snoeijs, cette dernière sert Karchouni qui bat Mainguy (0-2, 19e). La gardienne de Fleury évite même le 3-0 juste avant la pause en déviant une balle piquée de Jauréna (41e).

Grabowska redonne espoir

Et Fleury dans tout ça ? Les partenaires de Charlotte Fernandès, capitaine en l’absence de Léa Le Garrec (suspendue), ont vécu une première période très compliquée. « On a trop reculé, regrette l’entraîneur David Fanzel. On a permis à Bordeaux de jouer dans un fauteuil. On a manqué d’agressivité. » Et le technicien essonnien ne veut pas se réfugier derrière les neuf absences, dont Michelle De Jongh (genou) la dernière en date. « Celles qui étaient sur le terrain ont tout donné. » Plus particulièrement en deuxième mi-temps au cours de laquelle « Fleury a fait douter Bordeaux », dixit le président Pascal Bovis.

Après que Mainguy a sauvé ses partenaires en détournant une frappe de Cascarino (55e), Fleury a réduit la marque sur un penalty de Dominika Grabowska (1-2, 68e) à la suite d’une faute de main de Julie Thibaud qui était à la lutte avec Céline Chatelain. « Moquette » a fait une entrée remarquée à l’heure de jeu, elle qui n’avait jusque-là disputé qu’un bout de match le 14 novembre dernier à Reims (2-1). « Je suis toujours motivée. Je prends ce qu’il y a à prendre pour ma dernière saison à Fleury. C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à égaliser », commente la joueuse de 35 ans. En revenant à 2-1, les Floriacumoises ont retrouvé l’espoir, mettant les Bordelaises sur le reculoir. Essentiellement dangereuses sur coups de pied arrêtés à l’image d’un dernier coup franc de Grabowska stoppée par Anna Moorhouse (90e), les Essonniennes ont toutefois manqué le coche.

Place désormais au derby contre le Paris FC vendredi prochain.