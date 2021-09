Football [D1 Arkema] : Fleury miraculé

Mises sur le reculoir par Soyaux pendant la quasi totalité de la partie et réduites à dix après l’expulsion de Julie Piga, le FC Fleury 91 signé un succès inespéré ce samedi après-midi face aux Charentaises (1-0).

Comment qualifier la victoire du FC Fleury 91 contre Soyaux ? Sans doute le terme de holp-up paraît-il le plus approprié. Le chronomètre n’affiche pas encore une minute de jeu que Bourgouin trouve déjà le montant de la cage gardée par Talaslahti (1ère). Une simple piqûre de rappel pour les partenaires de Léa Le Garrec ? Pas du tout, Fleury va mettre un bon quart d’heure à se mettre en place. En attendant, Marie-Charlotte Léger se rappelle aux bons souvenirs de son ancienne équipe en expédiant une lourde frappe sur la transversale (6e), tandis que Tandia se fait crocheter par Piga dans les 16,50 mètres sans que madame Elbour, pourtant parfaitement placée, ne bronche (13e). « C’est toujours difficile de reprendre la compétition après une trêve internationale », tente de plaider Fabrice Abriel. Puis le technicien floriacumois de mettre l’accent sur « le schéma inhabituel de Soyaux », un 5-3-2, sur lequel les Essonniennes viennent buter avec insistance.

A dix pendant une demi-heure

Malgré cette entame catastrophique, Fleury trouve le moyen d’ouvrir le score. C’est Maria Karczewska qui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en profitant d’un ballon mal repoussé par Lætitia Philippe, une autre ancienne joueuse du FCF 91 (1-0, 39e). Un but, qui remet Fleury sur de bons rails, jusqu’à l’expulsion de Julie Piga, qui vient se positionner devant Philippe pour gêner un dégagement alors que la défenseure essonnienne avait déjà reçu un carton jaune en première période (62e). C’est donc à 10 contre 11 que Fleury dispute la dernière demi-heure de jeu. Grace Yango et ses coéquipières reculent évidemment d’un cran, mais Soyaux ne parvient pas à revenir au score. Seulement deux occasions sont à mettre au crédit des Charentaises, un centre-tir de Lahmari qui frôle le montant droit (73e) et un coup-franc de Bourgouin, claqué en corner par Talaslahti (84e). Fleury s’en sort bien et signe une seconde victoire de rang après celle obtenue sur la pelouse de Bordeaux (2-1) le 12 septembre dernier.