Football (D1 arkema) : Fleury monte en régime

Quinze jours après avoir obtenu une qualification historique pour la finale de la Coupe de France, les féminines du FC Fleury 91 se sont offert le Paris FC en championnat (2-1) et peuvent rêver d’une fin de saison en apothéose.

Le match

Grosse affiche de la D1 Arkema vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle où le FC Fleury 91 accueillait le Paris FC avec la ferme intention de prendre sa revanche sur le match aller (défaite 3 à 1). Les joueuses de Fabrice Abriel rentrent bien dans la partie, elles dont l’objectif est de prendre les trois points pour mettre la pression sur Montpellier – actuel 4e du classement –, qui recevra le PSG dimanche soir en clôture de la 18e journée de championnat.

Après un une-deux avec Léa Le Garrec, Rosemonde Kouassi déclenche les hostilités, mais sa frappe est trop enlevée (6e). Le ton est donné. Car même si les Lionnes se font peur sur une tentative de Louna Ribadeira renvoyée par le poteau de Chloé Ngazi (27e), ce sont bien elles qui se procurent les plus belles occasions de la première période, à l’image de ce duel perdu par Ewelina Kamczyk sur un service de Rosemonde Kouassi (25e). Sa compatriote Dominika Grabowska se montre, quant à elle, plus réaliste – juste avant la pause – pour tromper Cynthia Nnadozie après que Célina Ould Hocine a mal géré une transmission en retrait de Gaëtane Thiney (1-0, 44e). En ouvrant le score au meilleur moment, la confiance des Essonniennes gonfle encore. Et le break intervient avant l’heure de jeu sur un but plein de sang-froid de Charlotte Fernandès, lancée en profondeur (2-0, 57e). Un joli pied de nez pour la joueuse formée au FC Juvisy et ex-coéquipière des Thiney, Soyer et autre Gréboval.

Fleury réduit à dix pendant un gros quart d’heure

A vingt minutes de la fin du match, Sandrine Soubeyrand opère un triple changement pour tenter de relancer son équipe. Et le moins que l’on puisse dire est que la recordwoman des sélections en équipe de France est une sacrée tacticienne, puisque Kessya Bussy réduit la marque quelques secondes à peine après son entrée en jeu d’une tête à bout portant (2-1, 72e). Dès lors la fébrilité s’empare des Floriacumoises qui terminent la partie à dix après que Mariam Diakité a récolté deux cartons jaunes en l’espace de trois minutes (77e). Sous une pluie battante, le Paris FC termine la rencontre pied au plancher. Louise Fleury réclame en vain un penalty pour une main d’Inès Jauréna dans la surface de réparation (88e). Après six interminables minutes de temps additionnel, madame Rochebilière libère enfin des Lionnes, revenues à hauteur de Montpellier et plus que jamais candidates aux play-offs.

Michaël Cesaratto

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « C’était un moment charnière de notre saison, il fallait l’emporter car nous sommes à la poursuite des équipes classées aux 4e et 5e places. En plus, c’était un derby et nous voulions notre revanche sur le match aller. J’apprécie beaucoup nos sorties de balle, nous avons su jouer les un contre un et j’ai vu un superbe match tactique. »

Sandrine Soubeyrand (entraîneure du Paris FC) : « On a commis trop d’erreurs défensives. En plus, nous n’avons pas été à la hauteur en terme d’efficacité, avec notamment ce poteau en première période. Je pense que ça se joue sur des faits de jeu et je n’ai pas aimé ce que j’ai vu en fin de match avec ces fautes à répétition. J’espère que nous allons vite relever la tête, mais il n’y a pas péril en la demeure. »

La fiche technique

FLEURY – PARIS FC : 2-1 (1-0). Arbitre : Mme Rochebilière. Spectateurs : 670.

Buts : Grabowska (44e), Fernandès (57e) pour Fleury ; Bussy (72e) pour le Paris FC.

Avertissements : Diakité (74e, 77e), Dafeur (87e) à Fleury ; Bogaert (42e) au Paris FC.

Expulsion : Diakité (77e) à Fleury.

Fleury : Ngazi – Fernandès, Swaby, Jauréna, Diakité – Dafeur, Kamczyk (Ngaseh, 90e), Le Garrec (cap.) – Grabowska, Badu (Kassi, 83e), Kouassi (Louis, 90e). Entr. : Abriel.

Paris FC : Nnadozie – Soyer, Ould Hocine (Sissoko, 58e), Gréboval, Bogaert – Korosec, Corboz (Le Mouël, 46e), Thiney (cap. ; Bussy, 70e) – Mateo, Ribadeira (Bourdieu, 70e), Dufour (Fleury, 70e). Entr. : Soubeyrand.