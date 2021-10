Football [D1 Arkema] : Fleury retrouve le sourire

Un but de la capitaine Léa Le Garrec a suffi au bonheur du FC Fleury 91, vainqueur de Reims sur le plus petit des scores ce samedi sur la pelouse du stade Walter-Felder. Grâce à ce succès, Fleury remonte à la quatrième place du classement général de D1 Arkema.

Pour oublier la défaite concédée sur leur pelouse synthétique contre Dijon (0-1) voilà quinze jours, les joueuses de Fabrice Abriel n’avaient qu’une idée en tête cet après-midi, battre le Stade de Reims pour se relancer. Plus facile à dire qu’à faire, les Marnaises restant sur deux probants succès en championnat à Issy (3-1) et contre Bordeaux (5-2). Mises en confiance par leurs derniers résultats, les Rémoises réalisent une première période de haute volée et bousculent des Essonniennes très timorées. « Je m’attendais à ce type de rencontre, aussi ai-je décidé de changer mon onze pour bloquer les couloirs et gérer la profondeur », explique Fabrice Abriel. Un choix payant puisque malgré leur nette domination, les visiteuses ne parviennent pas à tromper Katriina Talaslahti.

Léa Le Garrec libère Fleury

Changement de décor après la pause. Se sont cette fois les partenaires de Julie Debever qui poussent. Léa Le Garrec prend ses responsabilités. Une reprise qui passe à côté (50e) et un tir pas assez appuyé (54e) annoncent l’ouverture du score de la numéro 10 floriacumoise. Aux 25 mètres, la capitaine du FC Fleury 91 décoche une frappe limpide qui ne laisse aucune chance à Alvarado (1-0, 57e). Le plus dur est fait pour la quatrième défense du championnat. Fleury s’accroche à son but d’avance, mais aurait pu se mettre à l’abri sur plusieurs tentatives et notamment un duel perdu par Karczewska (80e). « Nous avons encore du déchet sur les phases offensives, admet Fabrice Abriel, mais lorsque l’on construit une maison, on commence par les fondations, c’est-à-dire la défense, avant d’attaquer la finition ». Puisque le championnat fait relâche la semaine prochaine, les entraînements pourront mettre l’accent sur l’animation offensive et les frappes au but.