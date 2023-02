Football (D1 Arkema) : Fleury s’amuse

Les Lionnes ont réalisé un véritable festival offensif (6-0) ce samedi après-midi au stade Walter-Felder contre une pale formation de Rodez, toujours relégable. Le podium reste en ligne de mire pour les joueuses de Fabrice Abriel.

Qu’il semble loin ce 16 octobre où le FC Fleury 91 s’était incliné sur la pelouse de Rodez (1-2). « Je n’ai pas eu besoin de faire appel au souvenir de ce match pour motiver mes joueuses, elles savent qu’elles ont commis un faux-pas là-bas et elles avaient conscience que pour réaliser nos objectifs, nous avions besoin des trois points de la victoire », explique Fabrice Abriel. Résultat, ce samedi après-midi, les partenaires de Manon Heil n’ont fait qu’une bouchée des Aveyronnaises, laminées 6 buts à 0 sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder.

Une victoire qui se dessine très rapidement, Rosemonde Kouassi profitant d’une balle mal négociée par Hall pour venir tromper Sieber de près (1-0, 7e). A la pause, la messe est dite puisque les Essonniennes mènent déjà par 3 buts à 0, grâce à un doublé de la milieu de terrain Ewelina Kamczyk (25e, 43e). « C’est ma seconde saison à Fleury et je me sens de mieux en mieux au club, la relation avec mes partenaires s’améliore de semaine en semaine et cela me permet d’être plus décisive », juge l’internationale polonaise, auteure désormais de cinq buts en championnat.