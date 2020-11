Football [D1 Arkema] : Fleury sans solution

Les féminines du FC Fleury 91 se sont lourdement inclinées face au Paris Saint-Germain (0-4) dimanche après-midi dans un match à sens unique.

Avec dix-sept joueuses de retour de sélection, c’était sûrement le meilleur moment pour affronter le Paris Saint-Germain ce dimanche. Privé de quatre titulaires, Fleury était toutefois trop diminué pour rivaliser avec le vice-champion de France. Après Jenna Dear, Marina Makanza (blessées) et Anja Sonstevold (reprise), c’est en effet Charlotte Fernandès qui a dû déclarer forfait à l’échauffement. Touchée à la cheville vendredi soir à l’entraînement dans un choc avec Falonne Meffometou Tcheno, la latérale n’a pu tenir sa place.

Sous pression d’entrée, les Floriacumoises ne résistent que sept minutes au PSG qui marque sur une tête de Katato à la réception d’un centre de Diani (1-0). Ce but a le mérite de réveiller les Essonniennes, même si les meilleures occasions restent parisiennes. Pour sa deuxième titularisation dans les cages, Manon Heil est très solicitée mais la jeune gardienne a la main ferme sur une reprise à bout portant de Katoto (23e) avant de repousser une frappe de Geyoro (27e). Plus agressives, les partenaires de Marine Haupais parviennent à récupérer davantage de ballons mais c’est dans leur utilisation que le bât blesse. Sur un contre de Diaz, cette dernière manque sa passe pour Spetsmark qui était bien placée pour égaliser (18e). Ce sera la seule véritable situation dangereuse des Floriacumoises dans le camp parisien en dehors d’une tentative de Le Garrec (12e) et deux corners (14e). Mais à l’image de Lyon, Paris est une machine qui peut faire la différence à tout moment. Sur un centre de Baltimore, Diani, seule dans la surface, prend à contre-pied Heil et fait le break (2-0, 33e).