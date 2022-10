Football [D1 Arkema] : Fleury se fait piéger

Dominatrices en première période, les Floriacumoises n’ont pas réussi à faire le break et se sont faites rejoindre au score après la pause (1-1).

Les regrets sont à la mesure de l’excellente première période réalisée par Julie Piga et ses coéquipières, cet après-midi contre Soyaux, sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder. Très entreprenantes, les Floriacumoises trouvent rapidement l’ouverture sur un coup de pied arrêté et un gros cafouillage qui profite à Batcheba Louis (1-0, 12e).

Avec ce but d’entrée, les Charentaises prennent un coup au moral et commencent à paniquer. Soyaux ne parvient plus à ressortir les ballons et Dominika Grabowska distribue remarquablement le jeu. Sur une intervention non maîtrisée de Belkhiter, Munich est toute heureuse de voir le ballon terminer sa course sur la base de son montant droit (15e). Mais la plus belle action essonnienne est à mettre au crédit de l’internationale polonaise qui récupère un ballon à 35 mètres des cages poitevines et tente immédiatement le lob. Malheureusement, le ballon est renvoyé par la transversale, privant Grabowska du but de l’année (25e).

Conscientes d’être passées tout près de la correctionnelles, les Sojaldiciennes reviennent sur le terrain avec de toutes autres intentions après la pause. Les visiteuses égalisent à la suite d’un corner, sur une tactique qu’elles maîtrisent à la perfection. Quatre joueuses sont agglutinées au premier poteau et gênent considérablement Manon Heil, permettant à Tandia de prolonger le ballon vers Kaya au second poteau (1-1, 54e). « On connaissait ce système, on l’avait étudié à l’entraînement et en vidéo, mais Soyaux s’est montré plus déterminé », peste Fabrice Abriel.

Les occasions se font plus rares après l’heure de jeu. Tout juste peut-on signaler des frappes lointaines de Grabowska (83e, 86e, 90e+4) qui, faute de solution, doit tenter sa chance seule, et une tête de Kouassi hors-cadre après un joli travail de Louis sur l’aile droite (87e). Le score en reste donc 1-1 et le FC Fleury 91 a l’impression de s’être perdu en route contre un adversaire largement à sa portée.