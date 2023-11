Football (D1 Arkema) : Fleury se fait reprendre

Dominatrices dans le jeu et efficaces devant le but, les Lionnes ont été contraintes au partage des points vendredi soir contre Le Havre (2-2) après avoir compté deux buts d’avance.

Le match

Les Floriacumoises accueillaient Le Havre ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée du championnat de D1 Arkéma au stade Robert-Bobin de Bondoufle, soit cinq jours seulement après la cruelle défaite concédée sur le terrain du PSG (1-2).

Conscientes d’être dans l’obligation de faire le plein de points à domicile pour demeurer au contact des équipes de tête, les Lionnes se projettent d’entrée sur la cage de Laetitia Philippe. Très en jambe, Rosemonde Kouassi gratifie le public d’une accélération dont elle a le secret le long de la ligne de touche avant de servir sa capitaine. Mais la frappe de Léa Le Garrec n’est pas cadrée (2e). Qu’à cela ne tienne, revoilà l’internationale ivoirienne en action, qui obtient un corner (5e). Le FC Fleury 91 se rapproche du graal et la troisième tentative sera la bonne, signée Ewelina Kamczyk après avoir parfaitement ouvert son pied (1-0, 8e). La Polonaise se mue bientôt en passeuse décisive pour sa compatriote Dominika Grabowska (2-0, 25e). En moins d’une demi-heure les Essonniennes ont fait le break. Un avantage largement mérité tant les joueuses de Fabrice Abriel ont la mainmise sur la rencontre.

Le Havre égalise sur un penalty litigieux

Après que Kamczyk s’est emmêlée les pinceaux au moment de convertir une offrande de Kouassi (26e), les Ciel et Marine se ressaisissent enfin. Stiévenart expédie le cuir dans les nuages (32e) mais Benyahia, de près, ne se fait pas prier pour réduire l’écart (2-1, 33e). Contre toute attente, revoilà le HAC dans la partie. Juste avant l’heure de jeu, les Normandes profitent même d’un généreux penalty pour recoller (2-2, 58e). Un coup de sifflet qui provoque l’ire du président Pascal Bovis en tribune.

Fleury a perdu de sa superbe au fil des minutes. La virevoltante formation essonnienne du début de match s’est transformée en équipe au jeu brouillon, incapable de mettre les Hacwomen hors de position. Après quatre succès à domicile, les Lionnes concèdent un résultat nul au goût amer.

Michaël Cesaratto

La fiche technique

FLEURY – LE HAVRE : 2-2 (2-1). Arbitre : Mme Vanderstichel. Spectateurs : 180.

Buts : Kamczyk (8e), Grabowska (25e) pour Fleury ; Benyahia (33e, 58e s.p.) pour Le Havre.

Avertissements : Kamczyk (20e) à Fleury ; Davis (37e), Elisor (82e) au Havre.

Fleury : N’Gazi – Fernandès, Diakité, Harris, Meffometou – Dafeur, Le Garrec (cap.), Kamczyk (Fontaine, 76e) – Kouassi (Kassi, 90e), Kopinska (Louis, 65e), Grabowska. Entr. : Abriel.

Le Havre : Philippe (cap.) – Enguehard, Tsé, Davis, Demeyère – Gavory (Elisor, 69e), Cance (Mansuy, 84e), Benyahia – Cardia (Borgella, 80e), Effa Effa, Stiévenart (Kouache, 84e). Entr. : Djoubri.

Les réactions

Batcheba Louis (attaquante de Fleury) : « On avait le match en main et on laisse filer. C’est ennuyeux, on doit travailler notre mental. De plus, je pense que nous ne devons pas rentrer dans les considérations sur l’arbitrage. On nous a sifflé plusieurs penaltys difficiles, mais nous devons passer au-dessus de ça. »

Laeticia Philippe (gardienne du Le Havre) : « Le caractère, c’est l’ADN du club. Chez les garçons comme chez les filles, on ne lâche jamais, on reste solidaires et c’est pour ça que nous avons des résultats. D’un point de vue plus personnel, je suis forcément heureuse d’avoir fait un bon match contre une de mes anciennes formations, mais je veux prendre des points contre tout le monde. »