Football [D1 Arkema] : Fleury sombre contre le PSG

Moins d’une semaine après l’élimination en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (0-2), les Floriacumoises retrouvaient les Parisiennes au stade Walter-Felder vendredi soir en ouverture de la 14e journée de championnat. Mais la sentence a encore été plus lourde (0-5).

4-0 à l’aller, 5-0 au retour. Les féminines du PSG ont encore été impitoyables vendredi soir contre leurs homologues du FC Fleury 91. « On a pris le tarif maison. Il n’y a pas photo », commentait simplement après le match David Fanzel. Privé de sa capitaine Léa Le Garrec, suspendue, et de Kamilla Karlsen, blessée à la cheville la semaine passée, le coach floriacumois a dû recomposer son onze de départ, titularisant Thelma Eninger au milieu et Marina Makanza en pointe dans un schéma tactique en 4-1-4-1.

Sous pression d’entrée, les partenaires de Marine Haupais résistent tant bien que mal aux vagues parisiennes. Après une première alerte de Katoto, de la tête (2e), Teninsoun Sissoko sauve sur sa ligne (14e) avant que Manon Heil détourne une tête de Baltimore (18e). Après vingt minutes compliquées, Fleury sort enfin la tête de l’eau. Sur un coup franc de Grabowska, la gardienne parisienne manque sa sortie devant Marine Haupais mais le ballon passe au ras du poteau (21e). Une erreur sans conséquence contrairement à celle de Sissoko quelques minutes plus tard. La défenseuse floriacumoise se troue en voulant dégager un ballon. Heil repousse mais dans les pieds de Baltimore qui ne rate pas l’occasion d’ouvrir le score (0-1, 24e). Et si Michelle De Jongh s’offre une belle frappe non cadrée (34e), ce sont les Parisiennes qui sont tout près de doubler la mise sur des tirs de Lawrence (36e) et Geyoro (38e) bien captés par Heil.

« Une petite faiblesse de dix minutes »

Menées 1-0 à la pause comme la semaine dernière en Coupe de France, Fleury peut encore espérer égaliser sur le second acte. Encore faut-il marquer. Et c’est bien là le problème. Les Lionnes se procurent très peu d’occasions et quand elles s’en créent, elles « [manquent] d’efficacité dans le dernier geste », selon Thelma Eninger, qui s’est montrée à son avantage. En 2021, les Floriacumoises n’ont pas encore trouvé le chemin des filets. Elles restent d’ailleurs sur quatre matchs consécutifs – toutes compétitions confondues – sans marquer. « Quand est-ce qu’on va se lâcher ?, souffle David Fanzel. On joue avec le frein à main alors que face au PSG, il faut prendre des risques pour essayer de les faire douter. » Les Parisiennes, sûres de leurs forces, vont éteindre les derniers espoirs essonniens en deux minutes. Sur un centre de Morroni, Katoto reprend du plat du pied (0-2, 60e). Et dans la foulée, Baltimore s’offre un doublé (0-3, 61e). Après ce coup de massue, Diani enfonce le clou sur penalty à la suite d’une faute de Fernandès sur Katoto (0-4, 70e). « Une petite faiblesse de dix minutes », dixit Thelma Eninger, qui coûte cher.

Fleury, qui aurait pu sauver l’honneur en fin de match sur une frappe de Kenza Chapelle détournée en corner par la gardienne parisienne, a encore été surclassé par le PSG, finalement vainqueur 5-0 après un dernier but de sa capitaine Irène Paredes dans le temps additionnel après un « contrôle-frappe enchaînée » plein de maîtrise.

Malgré la lourde défaite, David Fanzel essayait de « retenir du positif », notamment les rentrées d’Anja Sonstelvold au milieu et de l’attaquante Julia Spetsmark, qui n’avaient plus joué depuis respectivement le 13 septembre au Havre (3-1) et le 31 octobre face au PSG (0-4).