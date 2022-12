Football [D1 Arkema] : Fleury surclasse Bordeaux

Les Lionnes ont réalisé un match plein (2-0) à l’occasion de leur dernière sortie de l’année. Diminué, Bordeaux n’a pas existé face aux joueuses de Fabrice Abriel.

Relocalisé sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis vendredi soir après que des analyses ont révélé la présence de bactéries dans l’eau du stade Robert-Bobin de Bondoufle, la rencontre entre le FC Fleury 91 et Bordeaux, comptant pour la 11e journée de Division 1 Arkema a tenu toutes ses promesses. Dommage que le public n’ait pas répondu présent, mais il faut dire que le match était télévisé, qu’il se disputait vendredi soir à 18h, c’est-à-dire pendant le quart de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Croatie, et que le thermomètre affichait un glaçant zéro degré lorsque madame Beyer siffla le coup d’envoi.

Des considérations dont se fichent pas mal les coéquipières de Manon Heil, lesquelles prennent immédiatement le contrôle des opérations face à des Girondines privées d’Ella Palis et Julie Thibaud, soit les deux pièces maîtresses de l’entrejeu aquitain. Un but par période en faveur des Essonniennes, le premier inscrit par l’internationale haïtienne Batcheba Louis, parfaitement servie plein axe par sa capitaine Léa Le Garrec (1-0, 22e), et le second par Marine Dafeur sur penalty après qu’Akissi Konan a récupéré la balle dans les pieds d’Hillary Diaz avant d’être accrochée par la défenseure bordelaise (2-0, 78e). Avec un peu plus d’efficacité devant la cage visiteuse, notamment du côté de Rosemonde Kouassi, les Floriacumoises auraient pu signer une victoire encore plus large. « Le plus important à mes yeux est de se créer des occasions, ce que l’on fait à chacune de nos sorties », positive Fabrice Abriel. Alors qu’importe le déchet, Fleury s’impose contre un concurrent direct qui n’avait encore jamais chuté en déplacement, conserve son invincibilité à domicile (3v, 2n) et se pose en sérieux candidat à une place sur le podium en fin de saison. En attendant, Charlotte Fernandès, sortie en fin de match après avoir reçu un ballon sur l’arrière du crâne, et ses partenaires ont bien mérité quelques jours de vacances avant une reprise de l’entraînement programmée le 28 décembre.