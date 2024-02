Football (D1 Arkema) : Fleury tient tête au PSG

Comme l’an passé (4-4), les féminines de Fleury ont tenu en échec le Paris Saint-Germain vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle (1-1) en ouverture de la 14e journée de D1 Arkema. Un derby francilien marqué par de nombreuses parades de la gardienne floriacumoise Chloé Ngazi.

Le match

La venue du PSG au stade Robert-Bobin de Bondoufle est toujours un événement. Que ce soit l’équipe masculine quand elle avait affronté, en 2019, l’ESA Linas/Montlhéry en 32es de finale de la Coupe de France (0-6). Que ce soit les féminines quand elles affrontent leurs homologues du FC Fleury 91. Les abords du stade étaient d’ailleurs saturés avant la rencontre. Dans l’enceinte, le club essonnien avait mis les petits plats dans les grands en proposant une animation sons et lumières à l’entrée des joueuses. De quoi bien lancer ce quinzième derby francilien (toutes compétitions confondues).

Après un round d’observation d’une dizaine de minutes, Fleury envoie une première banderille par Charlotte Fernandès mais son centre est trop fort pour Ewelina Kamczyk (10e). Dans la foulée, Amalie Vangsgaard, à la réception d’un centre de Marie-Antoinette Katoto, est à deux doigts de tromper Chloé Ngazi mais la gardienne floriacumoise détourne du pied (12e). Si le PSG monopolise le ballon, Fleury défend bien et n’est pas en reste offensivement grâce à la vitesse des ses attaquantes. Sur un rush de Rosemonde Kouassi, cette dernière voit sa frappe repoussée par Katarzyna Kiedrzynek (18e). La gardienne polonaise doit toutefois s’incliner deux minutes plus tard devant sa compatriote Dominika Grabowska. Après une nouvelle percée côté droit, Kouassi centre fort dans l’axe. Grabowska, plus prompte que la défense du PSG, se jette pour reprendre du bout du pied et ouvrir le score (1-0, 20e). Comme l’an dernier ici même au stade Robert-Bobin de Bondoufle (but de Kamczyk), Fleury même contre le PSG.

Ce but pique les Parisiennes qui se ruent à l’attaque mais tombent sur une Ngazi infranchissable. L’internationale algérienne se montre décisive devant Katoto. D’abord sur une frappe en pivot qu’elle repousse telle une gardienne de handball (21e) puis sur une frappe à bout portant (29e) et enfin sur une tête (37e). Elle préserve le petit but d’avance à la pause après avoir détourné une dernière frappe de Jackie Groenen (40e).

Entrées payantes pour Paris

Après quatorze tentatives infructueuses (1n, 13d) toutes compétitions confondues, la quinzième confrontation face au Paris Saint-Germain serait-elle enfin la bonne pour Fleury ?

Toujours est-il que Fabrice Abriel décide de démarrer la seconde période avec une défense à cinq, Assimina Maoulida, jeune (22 ans) recrue en provenance de Lyon, remplaçant Batcheba Louis à la pause. De son côté, son homologue parisien, Jocelyn Prêcheur fait rentrer Sakina Karchaoui et Tabitha Chawinga à la mi-temps puis Ramona Bachman et Jade Le Guilly à l’heure de jeu.

Entrées payantes. La première remet en effet le PSG dans le sens de la marche en égalisant à la 62e minute sur un service de Bachmann (1-1).

Avec seulement Kouassi en pointe, Fleury manque de poids en attaque face à des Parisiennes qui ont remis le pied sur le ballon sans être pour autant dangereuses, excepté sur une tête non cadrée de Grace Geyoro (68e). Il faut attendre les cinq dernières minutes pour voir le PSG faire le forcing pour décrocher la victoire mais Ngazi sauve encore son équipe sur une frappe de Bachmann (85e) puis sur une tête de Chawinga (88e).

Malgré une dernière situation chaude devant les buts floriacumois dans le temps additionnel, les Lionnes conservent le nul.

Un résultat qui n’arrange personne, Fleury restant 6e à trois points de Reims (4e) et le PSG 2e à sept longueurs du leader Lyon.

Aymeric Fourel

La fiche technique

FLEURY – PARIS SG : 1-1 (1-0). Arbitre : Mme Le Chevert. Spectateurs : 2 500 environ.

Buts : Grabowska (20e) pour Fleury ; Karchaoui (62e) pour Paris.

Avertissements : Maoulida (70e), Kouassi (80e), Meffometou (82e) à Fleury ; Samoura (90e+1) à Paris.

Fleury : Ngazi – Fernandès, Jauréna, Harris, Meffometou – Le Garrec, Dafeur – Kouassi (Quintero, 90e+2), Kamczyk, Grabowska (Kassi, 60e) – Louis (Maoulida, mt). Entr. : Abriel.

Paris SG : Kiedrzynek – Samoura, Hunt (Le Guilly, 60e), De Almeïda, Elimbi Gilbert – Groenen, Geyoro, Albert (Karchaoui, mt) – Fazer (Chawinga, mt), Katoto (Bachmann, 60e), Vangsgaard. Entr. : Prêcheur.

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Je suis content du nul car on a réalisé une bonne performance sur le plan tactique, technique et mental. On a réussi à ramener quelque chose après 96 minutes contrairement au match aller. On a ouvert le score, l’adversaire a commencé à être plus incisif. L’objectif était de conserver ce but d’avance le plus longtemps possible. C’est pour ça que j’ai fait rentrer une défenseure supplémentaire en deuxième période. On a travaillé toute la semaine pour défendre sous pression, rester structuré et lucide mais l’entraînement, ce n’est jamais le contexte du match. On a répondu présent en faisant preuve de beaucoup d’abnégation. On prend un point contre un top 4. J’espère que cela va nous servir pour la deuxième partie de saison. Chloé Ngazi a réalisé une superbe partie, je l’ai félicitée. On a la chance d’avoir deux bonnes gardiennes avec Manon (ndlr : Heil) qui a d’autres qualités. »

Chloé Ngazi (gardienne de Fleury) : « Les premiers arrêts ont été importants pour me mettre en confiance et rassurer la défense. C’est comme pour les joueuses sur leurs premiers contrôles, leurs premières prises de balles, si elles sont réussies, le match se passe mieux, normalement. Le nul est un bon résultat car on a fait mieux qu’à l’aller où l’on encaisse un but dans les arrêts de jeu. Même si on aurait préféré trois points, on va se contenter d’un seul. »