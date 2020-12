Football [D1 Arkema] : Fleury tombe sur un os

Les Floriacumoises n’ont pas réussi à faire sauter le verrou charentais à l’issue d’un match qu’elles auraient pu perdre à six minutes du terme.

« On s’attend à un match compliqué. » David Fanzel se doutait bien que la réception de Soyaux, avant-dernier du championnat, ne serait en rien une partie de plaisir. Le coach du FC Fleury 91 avait vu juste. Les Charentaises, qui restaient sur six défaites de rang, étaient clairement venues dans l’Essonne chercher le nul pour sortir de la zone rouge. Elles y sont parvenues. Elles auraient même repartir avec les trois points de la victoire lorsque, à la 84e minute, Nina Stapelfeldt se présenta seule devant Manon Heil. Mais la frappe de l’attaquante internationale suisse heurta le poteau droit de la gardienne floriacumoise. « On a frôlé la correctionnelle sur ce contre, reconnaît David Fanzel. On s’est exposé car on poussait pour marquer ce but mais Soyaux est resté bien compact. Les quatre défenseures et les deux 6 ne sont jamais sorties de leur camp. Il aurait fallu qu’on mette plus de vitesse mais on l’a fait par séquences. » Juste avant la pause, Kenza Chapelle est tout près d’inscrire le but qui aurait pu tout faire changer sur un centre de Dominika Grabowska mais elle manque complètement sa tête (41e). Comme lors de ses dernières sorties, la jeune attaquante de Fleury s’est beaucoup démenée mais sans être pour autant en position de marquer.

Au retour des vestiaires, Fleury accélère à l’image de Maureen Bigot. Après un petit festival le long de la ligne de touche, elle lance Grabowska qui adresse un centre à Marine Dafeur qu’elle ne peut reprendre (53e). Puis Léa Le Garrec, sur coup franc, oblige la gardienne charentaise à une parade (57e) avant de servir Boureille, trop courte (59e). Grabowska tente également sa chance mais sa frappe est repoussée par la gardienne adverse (70e). Ce sera la dernière occasion des Lionnes, toutes heureuses de conserver le nul en fin de match. « On est déçues de ne pas avoir décroché un quatrième succès de suite mais on aurait pu se faire punir avec ce tir sur le poteau. On a pris dix points sur douze lors des quatre dernières journées, c’est ce qu’il faut retenir », commente Charlotte Fernandès. Même son de cloche chez son entraîneur : « On n’a pas perdu et ça fait trois matchs qu’on ne prend pas de buts. Malgré ce nul, il y a plus de positif que de négatif. »