Football [D1 Arkema] : Fleury voit rouge

Après avoir mené au score, les Floriacumoises ont finalement été tenues en échec par le Paris FC (1-1) vendredi soir au stade Walter-Felder à l’issue d’un derby qu’elles ont terminé à neuf.

Le FC Fleury 91 n’a toujours pas réussi à battre le Paris FC. Pour leur douzième confrontation avec les Parisiennes (toutes compétitions confondues depuis 2017), les Essonniennes ont en effet dû se contenter du nul (1-1) vendredi soir au stade Walter-Felder. « Au vu de notre prestation, on pourrait être déçu de ce résultat mais, avec les deux cartons rouges, on est finalement content de ce point », commentait le président Pascal Bovis en sortant des vestiaires. Réduites à neuf à la suite de la double expulsion de Léa Le Garrec et de Rosemonde Kouassi (83e), les Lionnes auraient pu en effet perdre la rencontre qu’elles avaient pourtant bien maîtrisée jusque-là.

D’entrée, les Lionnes montrent leurs intentions à l’image Julie Piga dont la demi-volée n’est pas cadrée (2e). Très rapide à la récupération du ballon, Fleury s’appuie sur Kouassi pour mettre le feu dans la défense parisienne comme sur ce contre éclair que l’Ivoirienne ne peut conclure (12e). Et même si Clara Matéo fait passer des sueurs froides au public floriacumois en chipant le ballon dans les pieds de Manon Heil, la gardienne floriacumoise, l’arbitre refuse le but pour une faute préalable de l’internationale tricolore (14e). Une alerte sans conséquence.

Les actions les plus dangereuses restent floriacumoises. Sur un nouveau corner, Le Garrec trouve la tête au second poteau de Piga qui manque le cadre (18e). Mais trois minutes plus tard, Fleury fait mouche. Sur une magnifique ouverture de Le Garrec pour Kouassi côté gauche, l’attaquante ivoirienne résiste à la pression de Soyer pour aller battre Nnadozie de près (1-0, 21e). Avantage mérité que Marine Dafeur aurait pu doubler après un une-deux avec Dominika Grabowska mais sa frappe passe largement au-dessus (36e).

Dans ce derby francilien engagé mais correct, le Paris FC aurait pu aussi égaliser avant la demi-heure de jeu mais la frappe de Gaëtane Thiney est repoussée par Heil (28e).

Le Paris FC égalise et Fleury se retrouve à neuf