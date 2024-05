Football (D1 Arkema) : La flamme s’est éteinte

Quatre jours après leur défaite en finale de la Coupe de France, les Floriacumoises ont connu une nouvelle désillusion. Battues par Montpellier mercredi après-midi à Bondoufle (2-3) lors de la 22e et dernière journée de D1 Arkema, les féminines du FC Fleury 91 se sont fait chiper la 4e place, synonyme de play-offs, par Reims, vainqueur du Paris SG (2-1).

Le mythique Highway to hell d’ACDC, qui a accompagné l’entrée des joueuses sur la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle, était un mauvais présage pour le FC Fleury 91. Le chemin vers les play-offs s’est en effet transformé en « autoroute de l’enfer » pour les Lionnes dont la saison s’est arrêtée ce mercredi après-midi après leur défaite contre Montpellier (2-3).

Quatre jours après leur finale de Coupe de France perdue contre le Paris-Saint-Germain (0-1), les jambes des Floriacumoises ont semblé très lourdes et les têtes encore fragiles. Au contraire des Montpelliéraines qui n’ont pas joué depuis le 24 avril. Les visiteuses, même si elles n’avaient plus rien à jouer, étaient bien décidées à terminer leur saison par une victoire. Face à l’apathie des Essonniennes, les Héraultaises font ce qu’elles veulent à l’image du duo Ngeleu-Mondésir intenable. L’internationale haïtienne Nérilia Mondésir ouvre le score sur penalty après une main floriacumoise sur un centre de Sonia Ouchene (0-1, 4e).

Fleury sort petit à petit la tête de l’eau et se procure une première situation dangereuse sur une percée d’Ewelina Kamczyk qui décale sur la droite Rosemonde Kouassi mais celle-ci s’enferme au lieu de tenter la frappe en première intention (25e). Mais sur une action anodine, Mariam Diakité déséquilibre Marie Levasseur dans la surface. Mme Beyer désigne à nouveau le point de penalty mais cette fois Chloé Ngazi plonge du bon côté face à Léa Khelifi avant que Céleste Boureille ne trouve le poteau (31e). Fleury a eu très chaud. Mais quatre minutes plus tard, la gardienne floriacumoise commet une faute de main sur une tête de Maelle Lakrar à la réception d’un corner de Khelifi (0-2, 35e).

A 2-0, Fleury se décide enfin à jouer. Fleury pousse mais Kouassi et Evelyn Badu tergiversent devant le but de Cosette Morché (42e) avant que cette dernière ne stoppe une frappe de Kamczyk (44e). Mais la plus grosse occasion intervient dans les arrêts de jeu quand Kouassi reprend un centre de Kamczyk sans pouvoir tromper la vigilance de la gardienne montpelliéraine.

Le Garrec égalise

De retour sur la pelouse, les Lionnes ont changé de maillot, laissant le blanc pour les couleurs traditionnelles du club (rouge et noir) mais surtout de schéma tactique plus offensif avec l’entrée de Batcheba Louis. L’internationale haïtienne envoie une belle frappe sous la barre alors que le jeu venait de reprendre depuis une petite vingtaine de secondes (1-2, 46e). L’attaquante floriacumoise est encore à la passe sur l’égalisation de Léa Le Garrec (2-2, 55e) beaucoup plus incisive à l’image de toute son équipe.

Mais les Essonniennes doivent encore marquer un but pour décrocher leur billet pour les play-offs car, dans le même temps, Reims a repris provisoirement la 4e place en menant 2-1 contre le PSG.

Ni Kouassi (62e) ni Dafeur (71e) ne trouvent le cadre. Elles vont le regretter. Khelifi redonne l’avantage à Montpellier (2-3, 78e). Un coup de massue insurmontable pour les Floriacumoises qui, malgré une dernière tentative d’Airine Fontaine (90e), voit les play-offs leur échapper.

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

Pascal Bovis (président de Fleury) : « Après une première période très compliquée, on a réalisé une superbe deuxième mi-temps. On méritait de gagner mais on a manqué d’efficacité. C’est dur… »

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Cette défaite est l’histoire de notre saison. On est capable de faire de très bonnes choses sur 45 minutes, beaucoup moins sur les 45 autres. Dès les premières minutes, j’ai senti qu’on n’était pas dedans. Les joueuses pensaient encore à la finale perdue, également à l’enjeu de ce match. Elles étaient passives. J’ai été obligé d’interagir avec elles à la mi-temps. Elles ont bien réagi en revenant à 2-2 mais en prenant des risques pour marquer, on s’est découvert. Montpellier en a profité. »

LA FICHE TECHNIQUE

FLEURY – MONTPELLIER : (0-2). Arbitre : Mme Beyer. 914 spectateurs au stade Robert-Bobin de Bondoufle.

Buts : Louis (46e) pour Fleury ; Mondésir (4e, s.p.), Lakrar (35e), Khelifi (78e) pour Montpellier.

Avertissements : Kamczyk (53e) à Fleury ; Levasseur (49e), Ouchene (53e), K. Louis (63e) à Montpellier.

Fleury : Ngazi – Meffometou Tcheno (B. Louis, mt), Diakité, Swaby, Fernandès – Le Garrec (cap.) (Konan, 89e), Jaurena, Dafeur (Kassi, 80e) – Badu (Grabowska, mt), Kamczyk (Fontaine, 80e), Kouassi. Entr. : Abriel.

Montpellier : Morché – Levasseur, Mpome, Lakrar (cap.), K. Louis (Jensen, 66e) – Blanc (Bilbaut, 75e), Boureille – Mondésir (Coquet, 83e), Khelifi (Robert, 83e), Ouchene – Ngueleu (Gordon, 75e). Entr. : Chandioux.