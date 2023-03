Football [D1 Arkema] : Les Lionnes de Fleury n’ont pas réussi à dompter le grand Lyon

La belle série des féminines du FC Fleury 91 (10v, 2n) a pris fin vendredi soir contre l’Olympique Lyonnais (1-2), dernière équipe à les avoir battues il y a plus de quatre mois.

Le premier rendez-vous de la double confrontation en huit jours entre le FC Fleury 91 et l’Olympique Lyonnais a tourné à l’avantage des championnes de France (1-2). Une semaine avant de se retrouver en demi-finale de la Coupe de France, les deux équipes ont offert un match plaisant vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle, lors de la 16e journée de D1 Arkema. Mais comme à l’aller en terre lyonnaise, les Floriacumoises se sont inclinées sans avoir démérité à l’image de Rosemonde Kouassi. La « Mbappé » de Fleury s’est beaucoup démenée sur le front de l’attaque mais sans se créer de réelles occasions à part en deuxième période sur une belle frappe de près de 30 mètres détournée en corner par Christiane Endler, la gardienne lyonnaise (71e).

Sur les 45 premières minutes, l’attaquante ivoirienne a fait parler sa vitesse. Après un rush de plus de 50 mètres, elle ne parvient pas à trouver Airine Fontaine (10e). Puis sur un contre dans le temps additionnel, elle la joue trop altruiste plutôt que de tenter sa chance (45e+2). A ce moment-là, Lyon mène déjà au score.

Des Lyonnaises réalistes

Assez discrètes sur le plan offensif, les visiteuses n’ont toutefois besoin que d’une occasion pour faire la différence. A la suite d’un ballon chipé par Delphine Cascarino dans les pieds de Chantelle Swaby, Eugénie Le Sommer sert Sara Däbritz qui se retrouve seule face à Manon Heil avant de l’ajuster (0-1, 17e). Une petite erreur qui se paie cash et que les Floriacumoises vont mettre un petit moment à digérer. Après un ballon mal dégagé par Manon Heil, il faut même un sauvetage sur sa ligne de Marine Dafeur pour empêcher Lyon de faire le break (31e). La milieu floriacumoise est encore à la parade juste avant la mi-temps sur un ballon chaud (45e+2).

Au retour des vestiaires, Airine Fontaine est tout près d’égaliser mais l’internationale U19 manque sa frappe enroulée après un débordement côté droit de Kouassi (50e). Lindsay Horan lui répond dans la foulée (50e). Se contentant de gérer leur avantage, les Lyonnaises ne sont pas vraiment inquiétées par des Floriacumoises qui baissent de rythme au fil des minutes. Excepté la frappe de Kouassi (71e), les Lionnes n’ont rien à eu à se mettre sous la dent lors du deuxième acte. Plus réalistes, les Lyonnaises vont assurer leur quatorzième victoire de la saison en championnat par l’Américaine Horan qui reprend à bout portant un corner de Bacha (0-2, 81e). Fleury sauve l’honneur dans les arrêts de jeu sur un penalty tiré par Léa Le Garrec qui s’y reprend à deux fois (2-1, 90e+7). Une maigre consolation pour des Floriacumoises qui espéraient mieux. « On n’a aucun regret. On a été présente dans le combat, on a fait tout ce que l’on pouvait pour revenir au score mais Lyon a été plus réaliste et surtout plus solide défensivement », analyse Sarah Kassi, la milieu du FC Fleury 91.

Venue en conférence de presse contrairement à Fabrice Abriel, l’entraîneur lyonnaise, Sonia Bompastor, se montrait satisfaite de la prestation de ses joueuses dans un match de bonne intensité. « On s’attendait à un match difficile au vu de la dynamique de Fleury mais on a su cadenasser les attaquantes de Fleury, notamment Rosemonde Kouassi. Même si on a pris un petit avantage psychologique avant la demi-finale de Coupe (ndlr : vendredi 17 mars à 17h30), Fleury sera revanchard. »