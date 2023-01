Football [D1 Arkema] : Manon Heil, maman comblée à Fleury

De retour à la compétition après un congé maternité, Manon Heil réalise sa meilleure saison avec le FC Fleury 91 qu’elle espère emmener sur le podium de la D1 Arkema. Ça passe par un bon résultat contre le Paris SG, le leader invaincu, ce vendredi (21h) au stade Robert-Bobin de Bondoufle.

Si les féminines du FC Fleury 91 ont réussi à l’emporter contre le Paris FC (2-0) dimanche dernier, elles le doivent en partie à leur gardienne, Manon Heil, auteure notamment d’un arrêt décisif devant Clara Matéo en première période. La Floriacumoise de 25 ans est d’ailleurs parvenue à garder sa cage inviolée pour la cinquième fois de la saison. Seule la Parisienne Sarah Bouhaddi fait mieux (6) parmi toutes les gardiennes de D1 Arkema. « Comme les attaquants, les gardiens regardent aussi leurs stats’. Je m’en sors pas trop mal (ndlr : outre cinq clean sheet, elle n’a concédé que neuf buts en douze matchs de championnat) mais j’ai la chance d’avoir une défense qui fait le travail. C’est même toute l’équipe qui fait les efforts défensifs nécessaires », commente Manon Heil, qui aura été titulaire à chaque journée de championnat et même lors du premier match de Coupe de France la semaine passée contre Montauban (5-1 en 16es de finale).

C’était pourtant loin d’être gagné après une saison 2021-2022 complètement blanche après avoir mis au monde un petit Maylan, qui vient de fêter son premier anniversaire (le 17 janvier). « Il a fallu regagner sa place, d’autant que le club avait recruté une autre gardienne (la Finlandaise Katriina Talaslahti) mais j’ai effectué une bonne préparation avec Alexy (ndlr : Kastelyn, l’entraîneur des gardiennes) après mon retour de congés maternité. Il a été très présent. J’ai rarement vu ça », confie la native de Strasbourg, qui a découvert la D1 avec Vendenheim, à seulement 15 ans.

Les Bleues dans le viseur

Débarquée à Fleury en 2020 après notamment des passages à Metz et Nancy (D2), Manon Heil a depuis franchi un cap. Et après avoir connu toutes les sélections de jeunes (jusqu’en U23), l’Alsacienne, dont les points forts sont les sorties aériennes et le jeu au pied, espère être un jour appelée chez les A. « A moi de continuer à enchaîner les bonnes performances avec Fleury et ça se concrétisera un jour. » La venue du Paris SG, le leader invaincu, ce vendredi (21h) au stade Robert-Bobin de Bondoufle, est l’occasion pour elle de se mettre à nouveau en lumière.

Aymeric Fourel