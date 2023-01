Football [D1 Arkema] : Un derby de folie !

Les Lionnes de Fleury ont encore tenu tête au Paris Saint-Germain. Mais cette fois, elles ont réussi à décrocher le nul au terme d’un derby exceptionnel (4-4) vendredi soir à Bondoufle.

Des buts, des retournements de situation, du suspens, le derby francilien entre le FC Fleury 91 (4e) et le Paris SG, leader invaincu de la D1 Arkema, a tenu toutes ses promesses vendredi soir au stade Robert-Bobin de Bondoufle. « C’est la plus belle promotion que l’on pouvait faire pour le football féminin, s’enthousiasme Fabrice Abriel, heureux comme si son équipe avait gagné. Quand on perd 4-2 à la 70e minute et qu’on revient au score à 4-4, qui plus est face au leader, ce nul est une victoire. »

Malgré une nette domination des Parisiennes lors du premier quart d’heure, les Floriacumoises ouvrent la marque par Ewelina Kamczyk, en embuscade sur une erreur d’Amanda Lestedt à la réception d’un centre de Léa Le Garrec (1-0, 15e). Une occasion, un but, les Floriacumoises ne pouvaient pas être plus efficaces. Mais la réaction du PSG ne se fait pas attendre. En six minutes, les Parisiennes renversent le score. Kadidiatou Diani égalise en déviant une frappe de Jackie Groenen (1-1, 21e) puis Ramona Bachmann donne l’avantage à son équipe après une mauvaise relance de la tête de Julie Piga (1-2, 27e). Mais Rosemonde Kouassi remet les deux équipes à égalité sur une merveille de frappe enroulée (2-2, 29e). Paris regagne toutefois les vestiaires en tête. C’est encore Groenen qui est à l’initiative. Après un gros travail côté droit, la milieu néerlandaise adresse un centre parfait pour Diani qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-3, 39e).

Le triplé de Diani

Cinq buts en 45 minutes, le public du stade Robert-Bobin en redemande. Il est servi dès la reprise. Diani – encore elle – profite d’une erreur de la défense de Fleury pour inscrire son troisième but de la soirée et faire le break (2-4, 49e). Le cinquième but parisien est tout proche quand Mme Gerbel accorde un penalty aux visiteuses à la suite d’une faute de main de Chantelle Swaby. Mais Manon Heil repousse le tir de Bachmann (54e). L’internationale suisse n’a pas plus de réussite dix minutes plus tard en trouvant le poteau alors que la gardienne de Fleury était battue (64e). « On aurait pu couler mais les joueuses ont montré du caractère, apprécie Fabrice Abriel. Quand on y croit, on pousse, il y a des possibilités. On l’a prouvé ce soir. »