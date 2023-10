Football (D1 Arkema) : Un Fleury à réaction

Longtemps menées, les Lionnes sont parvenues à inverser la situation en l’espace de quelques minutes après l’heure de jeu pour signer un succès inespéré.

Le match

C’est avec un maillot rose du plus bel effet — pour soutenir la campagne d’octobre rose pour la recherche contre le cancer du sein — que les Floriacumoises se sont présentées sur la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle en fin d’après-midi pour affronter Dijon. Un match un peu particulier pour les jumeaux Nicolas et Sylvain Carric puisque ce dernier occupe désormais le poste de manager général à Dijon (lire la dernière édition du Républicain, jeudi 12 octobre), alors que Nicolas est resté fidèle au club essonnien. « Franchement, c’est un match comme un autre et je n’ai même pas regardé à quelle date nous allions rencontrer Fleury lorsque le calendrier est sorti », désamorce Sylvain Carric alors que les joueuses sont à l’échauffement.

Le nouvel homme fort du DFCO apprécie en tout cas le début de match de son équipe. Bien en place, les Bourguignonnes ne nourrissent aucun complexe et se montrent particulièrement dangereuses sur coups de pied arrêtés. Les corners sont notamment très bien tirés — à droite comme à gauche — avec à chaque fois un amas de joueuses dans la surface de but de Chloé Ngazi. Ce n’est donc pas une surprise de voir Jankovska ouvrir la marque dans cet exercice (0-1, 41e). Mais Fleury peut s’estimer lésé de regagner son vestiaire en étant mené, les partenaires de Marine Dafeur ayant touché du bois à deux reprises au cours de la première période. C’est d’abord Ivana Quintero qui voit sa frappe des 25 mètres renvoyée par la transversale (13e) avant que Léa Le Garrec n’imite la Panaméenne (36e).

Fabrice Abriel décide d’apporter du sang neuf dès la reprise et lance Batcheba Louis en remplacement d’Aude Bizet. « Elle a perdu confiance et la laisser sur le terrain n’aurait été bon ni pour elle ni pour l’équipe », explique l’ex-milieu de terrain de l’OM. Comme contre Guingamp en ouverture de la saison, le miracle se produit. Le FC Fleury 91 presse plus haut et retrouve un comportement digne d’un prétendant aux phases finales qui lui permet d’inscrire deux buts et remporter un match mal embarqué. Le technicien réunionnais peut encore une fois remercier ses internationales polonaises, puisque l’égalisation est l’œuvre de Dominika Grabowska, parfaitement décalée par Le Garrec (1-1, 63e) tandis qu’Ewelina Kamczyk inscrit son troisième but de la saison après une grosse bévue de la charnière bourguignonne (2-1, 70e).

Michaël Cesaratto

Les réactions

Fabrice Abriel (entraîneur de Fleury) : « Je préfère ce scénario où nous finissons fort après avoir été menés que celui de la journée précédente à Lille où nous avions ouvert le score d’entrée pour finalement nous incliner. Même si tout n’a pas été parfait, nous avons su nous procurer beaucoup de situations de but et en seconde période notre pressing a complètement étouffé Dijon. »

Chloé Ngazi (gardienne de Fleury) : « C’est super d’avoir remporté la victoire pour ma première titularisation. Les filles m’ont mis en confiance et j’ai pu évacuer la pression. J’espère maintenant rejouer le plus souvent possible. Le match n’était pas facile, notamment sur les corners où Dijon plaçait beaucoup de filles dans ma surface de but. C’était la guerre mais, au final, nous nous en sommes bien sorties. »

La fiche technique

FLEURY – DIJON : 2-1 (0-1). Arbitre : Mme Laur. Spectateurs : 330.

Buts : Grabowska (63e), Kamczyk (70e) pour Fleury ; Jankovska (41e) pour Dijon.

Avertissements : Terchoun (16e), Fercocq (76e) à Dijon.

Fleury : Ngazi – Meffometou, Bizet (Louis, 46e), Swaby (Harris, 80e), Agata Filipa – Dafeur, Quintero, Grabowska, Fernandès – Le Garrec (cap.), Kamczyk (Kopinska, 90e+2). Entr. : Abriel.

Dijon : Lichtfus – Goetsch (cap.), Grec (Vairon, 80e), Fercocq, Martins – Jankovska (Abdu, 80e), Declercq, Roth (Rylov, 71e) – Jedlinska (Lavaud, 80e), Wu, Terchoun (Diaz, 64e). Entr. : Joseph.