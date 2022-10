Football [N2] : Confusion à Fleury

Arrêté pendant une dizaine de minutes après que les Colmariens ont voulu poser une réclamation sur le deuxième but essonnien, le match s’est finalement terminé sur un résultat nul (2-2).

Que retiendra-t-on de l’opposition entre le FC Fleury 91 et le SR Colmar de samedi au stade Walter-Felder ? Sans doute pas le doublé de Clément Badin et notamment sa superbe reprise qui donne l’avantage aux hommes d’Habib Boumezoued pourtant auteurs d’une piètre prestation, mais plus sûrement la décision des Alsaciens de ne pas reprendre la partie après ce splendide but.

La raison expliquée par l’entraîneur-adjoint de Colmar : « Nous avions demandé à l’arbitre d’attendre que Ramy (El Katch), notre remplaçant, traverse le terrain pour prendre place sur son aile droite avant de faire tirer le coup-franc, ce qui a été accepté avant que l’arbitre ne donne l’autorisation à Fleury de jouer ! » Belliard reçoit donc le ballon et profite de l’absence de défenseur pour déborder et servir Badin (2-1, 80e). Bien que le délégué demande aux visiteurs de reprendre le jeu, ces derniers refusent et s’ensuivent dix longues minutes de palabres et le dépôt d’une réclamation par le capitaine colmarien Abdoulaye Camara.

« Je n’avais jamais vécu un truc pareil, cette coupure nous a fait perdre notre concentration », fulmine Habib Boumezoued, l’entraîneur floriacumois. Pourtant, Fleury aurait dû s’imposer, puisque Vouama efface le portier haut-rhinois avant de taper dans la cage vide pour le but du break. Mais un retour désespéré de Baka, qui sort le ballon sur sa ligne, provoque un tout autre épilogue. L’action se poursuit et à l’autre extrémité du terrain, c’est Kébé qui place le ballon entre les jambes de Petit pour une égalisation inespérée (2-2, 88e).

En concédant le nul dans les dernières minutes, Fleury perd deux points précieux et abandonne la première place du classement à la réserve de Metz, victorieuse (3-1) sur le terrain de Reims.

