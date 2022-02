Football [N2] : Coup d’arrêt pour Sainte-Geneviève

La belle série des Génovéfains (4v, 2n) a pris fin samedi soir contre le leader Paris 13 Atletico (1-2) qui a profité de deux cadeaux des Rouges pour l’emporter.

« On ne peut pas perdre ce match comme ça ! » Emmanuel Dorado avait la tête des mauvais jours samedi soir après la défaite de ses troupes contre Paris 13 Atletico (1-2), la première depuis le 6 novembre (2-0 à Metz). L’entraîneur génovéfain pointait notamment du doigt les deux erreurs qui ont amené les deux buts parisiens. « Le premier intervient sur une touche (18e), le second sur un ballon mal dégagé (66e). Ça fait chier car Paris n’avait pas besoin de nos cadeaux », peste le technicien essonnien.

A l’aise techniquement et rapide à la récupération du ballon, le quatuor offensif parisien Kenneh, Oliveira Castro, Cissé, Nomenjanahary donne l’impression de pouvoir faire la différence à tout moment mais les Génovéfains sont vigilants. Du moins jusqu’à la 18e minute. Une erreur de marquage sur une touche profite à Oliveira Castro. Excentré à l’entrée des 16 mètres 50, l’attaquant parisien a tout le temps de contrôler avant d’expédier du plat du pied une frappe dans le petit filet opposé des cages génovéfaines gardées par Cédille (0-1). L’ancien joueur de Setubal (L1 portugaise, 2018-2020) court ensuite vers son banc récupérer un maillot floqué du nom de Nelsinho, un coéquipier blessé et en tribunes. Le Portugais peut même aggraver la marque juste avant la pause mais il ne cadre pas sa frappe (44e).

Traoré manque la balle du 2-2

De leur côté, les Génovéfains se montrent assez timides sur le front de l’attaque. Seul Barcelo se met en évidence de la tête (17e). Mais au retour des vestiaires, les Essonniens sont plus tranchants avec l’entrée d’Achour (54e). Et c’est en toute logique qu’ils égalisent par Ipiélé après l’heure de jeu. L’attaquant génovéfain profite d’une sortie aérienne manquée du gardien adverse devant Barcelo pour marquer dans le but vide (1-1, 63e). Mais trois minutes plus tard, tout est à refaire. Après que Llambrich et Delgado se sont gênés, Nzeza Panzu Saka récupère le ballon et lance Kenneh qui décoche une frappe imparable (1-2, 66e).

Sainte-Geneviève va alors beaucoup tenter pour arracher l’égalisation(68e, 79e, 86e, 90e, 90e+6) mais, à l’image de Traoré, qui a la balle d’égalisation dans les pieds (84e), les Génovéfains vont manquer de précision dans le dernier geste. « Il y avait la place de faire au moins match nul mais on paie cash deux erreurs », regrette le capitaine Quentin Barcelo. Paris 13 n’en demandait pas tant et continue de caracoler en tête après ce treizième match consécutif sans défaite (10v, 3n).

Si cette défaite est sans conséquence pour Sainte-Geneviève — ses concurrents directs pour le maintien ont perdu (Belfort, Lens (b) Schiltigheim) ou fait match nul (Haguenau) —, la formation essonnienne ne devra pas se louper samedi prochain lors du match en retard à Belfort.