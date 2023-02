Football [N2] : Coup du chapeau pour Petrilli

Grand artisan de la victoire du FC Fleury 91 samedi soir contre Haguenau (3-1) avec un triplé, le serial buteur floriacumois semble retrouver la confiance au meilleur moment.

Le leader de la poule B n’a pas traîné samedi sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder, Anthony Pétrilli ouvrant assez tôt la marque de la tête sur un centre millimétré de Belliard (1-0, 13e). Meilleur buteur de National 2 la saison dernière, l’avant-centre essonnien double la mise peu après la demi-heure de jeu. Ce sont pourtant les Alsaciens qui obtiennent un corner, mais le ballon est ressorti par des Lions prompts à jouer les coups à fond. L’accélération de William Vouama est fulgurante et la passe du petit ailier à destination de Pétrilli parfaite (2-0, 34e).

Pas de nouveau clean sheet pour Antoine Petit

Si Antoine Petit doit récupérer un ballon au fond de ses filets après qu’Hintenoch a transformé le penalty accordé par monsieur Apruzzese pour une faute sur Kourouma (2-1, 61e) – un événement en soi puisque le capitaine essonnien n’avait pas encaissé le moindre but lors des quatre précédentes journées –, Anthony Pétrilli vit de son côté une soirée de rêve avec un troisième but à son actif ! (3-1, 64e) « A l’image de l’équipe, je suis de mieux en mieux. Peut-être avons-nous eu un peu de mal à digérer la fin de saison dernière, tandis que d’un point de vue plus personnel, j’étais sans doute plus surveillé par les défenseurs adverses ,» analyse l’ex-attaquant des Herbiers (N2) avant de regagner ses pénates avec le ballon du match dédicacé par l’ensemble de ses coéquipiers. Une performance qui a de quoi réjouir son entraîneur Habib Boumezoued. « Anthony (Pétrilli) a bénéficié du travail de toute l’équipe, ce triplé est à la fois bon pour lui, car un attaquant marche toujours au mental, mais aussi pour le groupe, alors j’espère qu’il pourra inscrire encore beaucoup de buts les prochaines semaines ».

En s’imposant par 3 buts à 1, le FC Fleury 91 met fin à la série de trois victoires de rang d’Haguenau mais, plus important, consolide sa place de leader en signant une sixième sortie sans défaite (4v, 2n).