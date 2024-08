Football (N2) : Du travail bien fait

Après une entrée en matière réussie la semaine passée à Haguenau (2-1), les Floriacumois ont confirmé devant leur public vendredi soir au stade Walter-Felder en dominant Epinal (2-0).

LE MATCH

Il y avait de la joie dans le vestiaire du FC Fleury 91 vendredi soir après la victoire contre Epinal (2-0). Un succès probant face à une équipe reléguée de National, également victorieuse de son premier match (3-2 contre Beauvais). Les partenaires d’Enzo Bovis auront mis une mi-temps pour trouver l’ouverture. David Vignes, qui avait pratiquement reconduit le même onze — Yoann Le Méauté et Kévin Farade ont débuté en lieu et place de Patrick Koffi et Jonathan Rivas —, était quelque peu agacé sur le banc de touche en première période au cours de laquelle les Lions ont eu les occasions pour ouvrir le score.

D’entrée, Kévin Farade et Clément Badin mettent le gardien spinalien sur la brèche mais ce dernier réussit une double parade (4e). Fleury est parti tambour battant à l’image de Grégoire Lefebvre très actif au milieu de terrain, n’hésitant pas à prêter main forte à ses attaquants. Il est même en position de marquer mais il manque son contrôle à l’entrée de la surface (19e). Dans la foulée, Farade tente sa chance sur une mauvaise relance spinalienne mais le ballon fuit le cadre (20e). Ce dernier se signale à nouveau sur un centre de Le Méhauté. Seul au point de penalty, il rate complètement sa reprise (38e).

Au retour des vestiaires, David Vignes est vite rassuré. Après quatre minutes de jeu, Farade débloque le score. L’ancien attaquant d’Annecy (L2) et de Nancy (N) profite d’un centre de Badin pour reprendre acrobatiquement le ballon qui finit sa course dans le petit filet (1-0, 49e). Epinal tente de réagir mais de manière trop timide. La défense floriacumoise veille au grain si bien qu’Antoine Petit n’a quasiment aucun ballon à arrêter.

Après Farade, c’est une autre recrue qui se met en évidence. Yoann Le Méhauté, sur coup franc, oblige le portier d’Epinal à une belle horizontale. Sur le corner qui suit, le milieu floriacumois trouve la tête du pauvre Niang qui dévie dans son but (71e). A 2-0, Fleury gère tranquillement sa fin de match en passant à cinq défenseurs avec l’entrée de Jovanie Tchouatcha. Egalement entré en jeu, Jonathan Rivas aurait pu donner plus d’éclat à la victoire de Fleury mais l’ancien attaquant de Nancy manque complètement sa reprise dans les arrêts de jeu (90e+4).

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « Outre la victoire, je suis satisfait du contenu. On a fait un gros match. On a été constant sur toute la rencontre. On a été solidaire, costaud. On n’a pas concédé grand chose. Je ne suis pas sûr qu’Antoine (ndlr : Petit) ait effectué un arrêt sur le match. Les trois points sont amplement mérités. »

Kévin Farade (attaquant de Fleury) : « Après ma grosse occasion manquée de la première période, j’ai vite switché. Si tu restes bloqué sur tes occasions ratées, c’est compliqué. Et la première occasion de la deuxième mi-temps a été la bonne. »

LA FICHE TECHNIQUE

FLEURY – EPINAL : 2-0 (0-0). Arbitre : M. Bayour. Spectateurs : 800 environ.

Buts : Farade (49e), Niang (csc, 71e).

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo, Plisson – Badin (Tchouatcha, 83e), Lefebvre, Hervieu, Le Méauté (Leclerc, 78e) – Sylla (Koffi, 66e), Farade (Rivas, 66e). Entr. : Vignes.

Epinal : Boina – Launay (Vialaneix, 78e), Alic, Aloé, Bussmann (cap.) – Niang (Léonard, 89e), Colin (Christophe, 60e) – Kalai, Chère, Fonseca – Coulibaly (Zinga, 60e). Entr. : Rabuel.