Football [N2] : Fleury s’accroche à son rêve

Vainqueurs du FC 93 (2-1) à l’issue d’un match fort en émotions, les Floriacumois restent toujours en embuscade derrière le leader Paris 13 Atlético, qui a arraché la victoire à Saint-Maur dans les arrêts de jeu (2-1).

« Contrairement à ce que certains ont pu dire sur les réseaux sociaux cette semaine, on a assisté à un vrai match de football. » Bien mouillé en sortant des vestiaires de son équipe, qui venait de fêter sa victoire aux dépens du FC 93 (2-1) samedi soir au stade Walter-Felder, Pascal Bovis, le président du FC Fleury 91, ironisait quand aux soupçons de match arrangé qui ont alimenté les commentaires durant la semaine. Le club avait d’ailleurs publié un communiqué sur sa page Facebook, vendredi, pour dénoncer la tentative de « déstabilisation » avant ce match crucial dans la course à la montée en National, invitant « l’ensemble des personnes à assister à cette rencontre » pour s’assurer « du respect absolu de l’éthique du football ».

Mais l’ouverture du score d’Anthony Petrilli après seulement… 29 secondes de jeu à l’issue d’un raid de 50 mètres sur lequel le meilleur buteur floriacumois (18 réalisations) a laissé la défense de Bobigny sur place avait de quoi faire sourire (1-0, 1re), d’autant que les Lions sont à deux doigts de faire le break trois minutes plus tard sur un déboulé de Sadibou Sylla. Ce dernier centre en retrait pour Belliard qui manque sa reprise.

Fleury insiste par Florent Sauvadet. Positionné en électron libre derrière Petrilli dans un 4-2-3-1 inhabituel, l’attaquant floriacumois est dans tous les bons coups. Après s’être vu refuser un but pour hors jeu (9e), il voit son coup franc dévié sur la barre par le gardien de Bobigny avant que le ballon retombe dans les pieds de Marvyn Belliard qui ne parvient pas à cadrer (18e). « On aurait pu, on aurait dû tuer le match à ce moment-là mais au lieu de ça, on est à un partout à la pause », commente l’entraîneur Habib Boumezoued.

Car cinq minutes avant la mi-temps, Bilal El Hajjam égalise en reprenant à bout portant un ballon repoussé par Antoine Petit devant Addai (40e). Le gardien floriacumois avait été plus en réussite quelques minutes plus tôt en gagnant son duel devant Bouvier d’une main ferme (35e).

Deux penaltys arrêtés