Football (N2) : Fleury à l’arraché

Les Floriacumois ont remporté leur septième succès de la saison en championnat vendredi soir contre Thionville (2-1) non sans difficulté mais ils ont pu compter sur l’apport des joueurs du banc pour faire la différence.

David Vignes l’avait annoncé. « Il faudra être vigilant contre Thionville car c’est une équipe pénible à jouer qui n’est pas à sa place au classement. » L’entraîneur floriacumois avait vu juste. Mais les Lions ont réussi à l’emporter vendredi soir au stade Walter-Felder au bout du temps additionnel (2-1) grâce à un but de Jonathan Rivas. « C’est une victoire fantastique car il y avait une vraie adversité, se félicite le technicien basque. Thionville nous adonné beaucoup de fil à retordre. Ils étaient très bien organisés avec une bonne énergie. Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions mais ils ont su en convertir une sur une erreur de notre part. » Un ballon perdu dans l’axe dont a profité Moustaïd pour donner l’avantage aux Mosellans (0-1, 33e). Un but contre le cours du jeu tant Fleury a dominé la première demi-heure.

D’entrée sur un coup franc de Thibaut Plisson, Quentin Vogt est à la réception mais sa reprise est détournée sur la barre par le gardien de Thionville (7e).

Face à des Mosellans compacts dans leur 3-5-2, les Floriacumois trouvent tout de même des brèches. A la 16e minute, Clément Badin bute sur le gardien adverse après une belle action collective partie côté droit, Enzo Bovis lançant Yoann Le Méhauté, auteur du centre pour l’ailier droit. Patrick Koffi lui répond deux minutes plus tard sans plus de réussite après s’être joué de deux défenseurs qui protégeaient le ballon devant leur gardien. Fleury pousse mais ne parvient pas à le concrétiser au tableau d’affichage.

Et comme souvent dans ce genre de match à sens unique, c’est l’équipe dominée qui se montre la plus réaliste sur une grosse erreur qui se paie cash. Pour la première fois depuis le 21 septembre contre Wasquehal (3-1), Fleury est mené au score. Mais face aux Nordistes, les Essonniens avaient égalisé dans la foulée. Cette fois, il a fallu une bonne demi-heure. Les Floriacumois se sont parfois trop précipités. Sur une transversale de Grégoire Lefebvre pour Kévin Farade, ce dernier remet de la tête à Koffi mais la finition n’est pas au rendez-vous (35e).

Belliard égalise cinq minutes après son entrée en jeu

Au retour des vestiaires, Fleury fait le siège des buts lorrains mais se montrent maladroits dans le dernier geste. Les partenaires d’Enzo Bovis dominent mais ne sont pas à l’abri d’encaisser un deuxième but. Sur une tallonnade de Moustaïd, Luvualu se présente seul face à Antoine Petit mais le gardien floriacumois repousse (64e). C’est finalement sur coup de pied arrêté que Fleury trouve son salut. A la réception d’un corner de Koffi, Marvyn Belliard, entré cinq minutes plus tôt, reprend de la tête pour une égalisation largement méritée (1-1, 70e). L’attaquant floriacumois est tout près de doubler la mise mais sa frappe effleure le poteau (79e) avant d’expédier une tête détournée in extremis par Zimmermann, le portier adverse (80e). Les vagues blanches continuent de déferler mais Thionville ne rompt pas.

Alors que l’on se dirige vers le match nul, une dernière offensive des Lions fait basculer la rencontre. A deux doigts de perdre le ballon à une vingtaine de mètres de son but, Bovis sert Théo Bloudeau qui remonte tout le terrain pour décaler Belliard côté droit. Ce dernier centre et Rivas parvient à reprendre le ballon en se couchant pour inscrire le but de la victoire. La septième en championnat de la saison qui permet à Fleury de rester leader du groupe C de National 2. « Chapeau aux joueurs. On a fait tout ce qu’il fallait pour revenir et pour gagner grâce aux entrants qui ont fait la différence. Ça confirme qu’on est une vraie équipe avec un vrai état d’esprit, s’enthousiasme David Vignes. On ne pouvait pas mieux préparer le match de Coupe de France contre Amiens (L2) la semaine prochaine (ndlr : le samedi 16 novembre à 18h). »

Aymeric Fourel

FLEURY – THIONVILLE : 2-1 (0-1). Arbitre : M. Flachot. Spectateurs : 350 spectateurs environ.

Buts : Belliard (70e), Rivas (90e+5) pour Fleury ; Moustaïd (33e) pour Thionville.

Avertissements : Baradji (51e), Lauratet (60e) à Thionville.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo, Plisson – Badin, Lefebvre (Bloudeau, 87e), Lelevé (Hervieu, 82e), Farade (Rivas, 65e) – Le Méhauté (Belliard, 65e), Koffi. Entr. : Vignes.

Thionville : Zimmermann – Bouzar Essaïdi (cap.), Rampont d’Audremont, Tela (Botulama Ilongosi, 82e) – Luvualu, Moustaïd, Lauratet, Bourgeois (Masson, 65e), Poinsignon (Si Mohammed, 82e) – Groune, Baradji (Omosanya, 79e). Entr. : François.