Football [N2] : Fleury bute sur la réserve de Metz

Vainqueurs à Saint-Maur (2-1) la semaine dernière puis contre Beauvais (2-0) mercredi soir, les Floriacumois n’ont pas réussi la passe de trois samedi soir contre la réserve de Metz qui les a tenus en échec (0-0).

Si la rencontre a débuté avec un quart d’heure de retard en raison d’un souci technique sur l’un des pylones d’éclairage du stade Walter-Felder de Fleury-Mérogis, les Lions n’ont pas mis longtemps à se signaler. Au bout d’une minute trente de jeu, Trabelsi, dont c’était les grands débuts, lance Petrilli qui bute sur Heinemann. Les Essonniens donnent le ton. Badin est tout près d’ouvrir la marque sur une frappe trop croisée (11e).

Les débats s’équilibrent peu à peu. Les Lorrains commencent alors à pointer le bout de leur nez dans la surface esonnienne. Sur un centre de Mikelbrencis, Jungling manque le cadre (29e) mais la domination de Fleury reprend de plus belle sous la houlette d’Anthony Petrilli. Le meilleur buteur floriacumois (dix réalisations) décale Sylla dont la frappe passe largement au-dessus des cages de Heinemann (31e). Puis sur une longue passe de Badin, il enchaîne contrôle et frappe mais manque de précision (40e). Juste avant la pause, il est encore au départ d’un beau mouvement des Essonniens mais Lacroix sauve les Grenats (44e).

Dès la reprise, c’est encore lui qui oblige Heinemann à se coucher (46e). Bis repetita dix minutes plus tard alors qu’il était à la lutte avec Lacroix.

Petrilli touche la barre

Les réservistes messins souffrent mais ne craquent pas malgré un danger de plus en plus pressant. Petrilli trouve le petit filet (62e) puis Sylla cadre mal sa frappe (65e). Il s’en faut même d’un rien pour que Mazie n’ouvre la marque sur un centre de Mikelbrencis mais l’attaquant lorrain ne parvient pas à ajuster sa frappe et voit le ballon fuir le montant droit des cages adverses. C’est la seule véritable occasion messine de la deuxième période dominée de la tête et des épaules par Fleury qui ne parvient cependant pas à trouver l’ouverture en dépit de plusieurs tentatives de Sauvadet (74e), Aboubakari et Gamiette (80e). Heinemann est même sauvé par sa barre sur une tête de Petrilli, encore lui (77e). Et malgré six minutes de temps additionnel, Fleury doit se contenter du nul. « On a mis les ingrédients qu’il fallait mais on a manqué de justesse technique pour l’emporter, commente l’entraîneur Habib Boumezoued, mais avec sept points glanés sur neuf, la semaine est positive. On a certes huit points de retard sur Paris 13 (qui l’a emporté contre Belfort, 1-0) mais on va s’accrocher jusqu’au bout. »