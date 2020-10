Football [N2] : Fleury cède du terrain

Battu à domicile pour la première fois de la saison mercredi soir contre Châteaubriant (3-2), le FC Fleury 91 s’enlise en milieu de tableau avant une probable suspension du championnat de National 2.

Juste avant l’allocution télévisée du président de la République, le FC Fleury 91 recevait les Voltigeurs de Châteaubriant sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder à l’occasion d’un match en retard de la 9e journée du championnat de France de National 2. Une rencontre à enjeu, malgré la faible affluence, puisque la place de dauphin du leader Saint-Pryvé/Saint-Hilaire était promise au vainqueur.

Un objectif pour les Floriacumois malgré les nombreuses absences. Car en plus des blessures longue durée de Sauvadet (tendon d’Achille) et Lelevé (genou), Habib Boumezoued a dû composer un onze de départ sans ses deux latéraux habituels, Bovis et Cucu, suspendus. Les nouvelles blessures musculaires de Gamiette (33e) et Gros (45e+2) compliquent encore la tache du technicien essonnien, et ce d’autant que Châteaubriant effectue la course en tête grâce à son pressing haut. Un but d’entrée de jeu (0-1, 4e) puis le doublé de Soumano (1-2, 23e) instaurent le doute dans les esprits floriacumois malgré la réalisation de Séry (1-1, 18e).

Un coup franc cruel

Avec l’appui du vent, la seconde période est complètement à l’avantage des partenaires d’Antoine Petit. Si Bissourou Touré rate l’immanquable à trois mètres de la ligne de but (52e), William Vouama profite d’une mésentente de la charnière centrale visiteuse pour inscrire son premier but sous la tunique noire et rouge (2-2, 57e). Il reste une demi-heure aux Essonniens pour faire la différence et revenir à égalité de points avec Sainte-Geneviève au classement général. Malheureusement, ni la tête de Touré (62e) ni la frappe enroulée de Vouama (66e) ne trouvent la cible. Et alors que l’on se dirige vers un match nul, Djiba perd un ballon au milieu du terrain. Séry commet alors la faute sur Soumano et Gaudiche expédie le coup franc dans la lucarne de Petit (2-3, 85e). Pour Habib Boumezoued, la pilule est difficile à avaler. « C’est plus que rageant, car l’arbitre donne le coup franc à rejouer pour je ne sais quelle raison et le frappeur adverse en profite pour décaler son ballon de deux mètres s’offrant ainsi une position idéale », peste l’entraîneur essonnien. Exact, mais Fleury doit aussi apprendre de ses erreurs et s’améliorer sur les phases arrêtées, comme ces corners mal tirés par Randriambololona.

« On doit grandir », appuie Boumezoued.