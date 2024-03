Football (N2) : Fleury cherche toujours la clé à domicile

Qu’ils évoluent à Fleury-Mérogis ou à Bondoufle, rien n’y change. Les Lions sont toujours à la peine à domicile. En atteste la nouvelle défaite concédée face à Wasquehal samedi soir (2-3).

Le match

Moins de 24 heures après le succès de la section féminine du FC Fleury 91 contre le Paris FC (2-1), le stade Robert-Bobin de Bondoufle accueillait samedi soir l’équipe masculine du club essonnien, opposée à Wasquehal dans le cadre de la 20e journée du championnat de National 2. Une délocalisation appelée de leurs vœux depuis plusieurs semaines par l’encadrement et les joueurs du club car la pelouse synthétique et les dimensions réduites du terrain du stade Walter-Felder ne correspondaient pas aux caractéristiques du jeu prôné par David Vignes.

Dès l’entame de la rencontre, les partenaires d’Enzo Bovis pressent haut les Nordistes, récupèrent de nombreux ballons et se procurent plusieurs occasions, dont deux têtes de Patrick Koffi (2e) et Freddy Colombo (9e). Ce n’est donc pas une surprise de voir le grand Quentin Vogt inscrire un but dans ce même exercice (24e). Petit problème pour les Floriacumois, Wasquehal se délecte des espaces abandonnés par les Essonniens et claque deux buts dans des situations similaires. Récupération de balle au milieu de terrain et passe en profondeur pour le duo Nsikulu-Bouzar. De quoi atteindre la pause en tête au tableau d’affichage (1-2), malgré une nouvelle tête – cette fois de Théo Bloudeau – renvoyée par la transversale de Jonathan Monteiro (43e).

Bien décidés à conserver leur avantage, les Wasquehaliens multiplient les actes d’anti-jeu et autres provocations. De quoi échauffer les esprits et conduire à une grande échauffourée à laquelle participe une bonne dizaine de joueurs (54e). Une situation qui n’est pas sans rappeler la fin de match houleuse de l’aller, marquée par la distribution de quatre cartons rouges, deux de chaque côté.

Dans une atmosphère de plus en plus tendue, Fleury encaisse un nouveau but en contre (1-3, 67e), auquel Patrick Koffi répond quasi instantanément, à l’affût d’une frappe relâchée par Monteiro (2-3, 69e). Mais la suite est trop brouillonne pour espérer revenir au score et le FC Fleury 91 concède une cinquième défaite à la maison. Celle de trop dans la course au National ?

Michaël Cesaratto

Les réactions

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « C’est incompréhensible, vraiment je n’ai jamais vécu ça. On prend un bon départ, mais on n’en profite pas. Wasquehal a été très performant sur les seconds ballons, pas nous. Il va falloir se remettre au travail pour récupérer une fois de plus à l’extérieur les points perdus à la maison. »

William Séry (défenseur de Fleury) : « Cette fois, nous n’avons plus d’excuses. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous ne performons pas à domicile. Est-ce le fait de devoir faire le jeu ? Est-ce mental ? Nous ne mettons visiblement pas les mêmes éléments. Je n’ai pas la réponse, mais c’est dur. »

La fiche technique

FLEURY – WASQUEHAL : 2-3 (1-2). Arbitre : M. Touil. Spectateurs : 680.

Buts : Vogt (24e), Koffi (69e) pour Fleury ; Nsikulu (22e, 67e) Bouzar (33e) pour Wasquehal.

Avertissements : Koffi (72e) à Fleury ; Albert (55e), Bouleghcha (72e) à Wasquehal.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo (Séry, 41e), Plisson – Hervieu, Bloudeau (Lelevé, 67e), Badin (Belliard, 86e) – Lavigne, Koffi, Sylla (Cissé, 67e). Entr. : Vignes.

Wasquehal : Monteiro – Bouleghcha, Kamondji, Frikèche, Albert (Belaggoune, 56e), Nkou – Majid, Lescroart (Haouari, 78e), Hassani (cap. ; Lusuamu, 88e) – Bouzar (Pollet, 77e), Nsikulu (Karamoko, 88e). Entr. : Izeghouine.