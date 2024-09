Football (N2) : Fleury co-leader

Vainqueurs de Wasquehal (3-1) samedi soir au stade Walter-Felder, les Floriacumois ont profité du nul de Bobigny contre Furiani (1-1) et de la défaite de Créteil à Thionville (0-3) pour prendre les commandes de la poule C de National 2 après six journées.

Et de quatre ! Le FC Fleury 91 a décroché son quatrième succès de la saison samedi soir contre Wasquehal (3-1). Les Lions ont toutefois attendu la deuxième période pour faire la différence face à une équipe « chiante à jouer », dixit David Vignes. « Les joueurs ont de la qualité technique. Ils sont capables de ressortir des ballons. Ils font mal en attaque rapide. C’est une équipe très compliquée à jouer. Je suis très content ce soir, au-delà du fait qu’on ait pris zéro point contre eux l’an dernier, de l’avoir emporté sachant qu’on a été menés. »

Les Floriacumois auraient dû ouvrir le score au vu du nombre d’occasions qu’ils se sont procurés en première période. Ils se sont souvent heurtés au gardien nordiste Samuel Atrous. Clément Badin le sollicite d’abord sur un extérieur du droit (23e) puis sur une frappe enroulée claquée en corner (32e). Le milieu essonnien n’a pas marqué mais il a été de tous les bons coups comme Sadibou Sylla, auteur de l’égalisation en reprenant de la tête au second poteau un centre en cloche de Yoann Le Méhauté (1-1, 40e). « Heureusement qu’on égalise rapidement car cela nous permet de rester dans le match et de commencer la seconde période forts sinon cela aurait été très difficile jusqu’au bout », reconnaît David Vignes.

Wasquehal a donc trouvé le chemin des filets par le très remuant Ahmadou Souane, qui avait déjà alerté Antoine Petit dans le premier quart d’heure (13e). L’attaquant nordiste a provoqué la faute qui a amené le but. Sur le coup franc qui a suivi, il coupe la trajectoire au premier poteau (0-1, 38e). Sur l’action qui suit, Marc Thomas s’offre un rush dans la défense floriacumoise mais sa frappe n’est pas cadrée.

Fleury regagne donc la pause avec un score de parité. Pas cher payé pour les Floriacumois qui ont eu de nombreuses occasions comme cette tête de Freddy Colombo qui a frôlé le montant droit des buts nordistes (35e). « On aurait dû ouvrir le score, commente le coach foriacumois. On a loupé notre première demi-heure. On n’a pas réussi à mettre en place ce que l’on voulait. Au contraire, on a déjoué en voulant jouer le hors jeu. On a failli se faire punir sur des contres. On a eu du mal à rentrer dans le match. Le bloc était un peu dispersé. On a été mieux dans le dernier quart de la première période, même si on prend le but sur coup de pied arrêté. La deuxième période a été bien meilleure, pleine de maîtrise. »

Des entrants décisifs

Au retour des vestiaires, Fleury appuie sur l’accélérateur. Une reprise de volée de Sylla finit dans les nuages (48e). Le Méhauté se signale aussi sur deux frappes. L’une est détournée par le gardien adverse (52e), l’autre, plus vicieuse, frôle l’arrête gauche des buts nordistes (64e). Mais Fleury parvient à prendre les commandes dans les vingt dernières minutes grâce à ses entrants. Sur son centre en retrait, Marvyn Belliard trouve le défenseur adverse Jason Lusuamu qui dévie le ballon dans son but (2-1, 72e) avant que Kamondi, en position dernier défenseur, soit expulsé (78e). A dix, Wasquehal doit une nouvelle fois s’incliner sur une action conclue par Farade. Tout juste entrée en jeu, l’attaquant des Lions vient battre le gardien adverse (3-1, 83e). « A partir du moment où les remplaçants sont décisifs, ça montre la très bonne santé du groupe, se félicite David Vignes. Comme la semaine dernière à Chambly (3-1), on réagit juste après l’égalisation. C’est fort. On l’a encore vu ce soir, on prend de la maturité. On ne s’est pas affolé malgré un terrain difficile pour mener des attaques placées. L’équipe franchit des paliers un à un. C’est une juste récompense d’être à 14 points au bout de six journées. L’objectif est atteint. On fait un très bon début de saison. »

Aymeric Fourel

FLEURY – WASQUEHAL : 3-1 (1-1). Arbitre : M. Bovolenta. Spectateurs : 380.

Buts : Sylla (40e), Lusuamu (csc, 72e), Farade (83e) pour Fleury ; Souane (38e) pour Wasquehal.

Expulsion : Kamondi (78e) à Fleury. Avertissements : Coulibaly (45e), Hassani (78e) à Fleury.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo, Plisson – Badin, Lefebvre (Bloudeau, 85e), Hervieu, Sylla (Belliard, 68e) – Koffi, Le Méhauté (Farade, 68e). Entr. : Vignes.

Wasquehal : Atrous – Lusuamu, Frikeche, Kamondi, Coulibaly (Ali, 46e) – Thomas, Belaggoune, Dosso, Souane – Hassani (cap.) (Maes, 81e), Pollet (Abdallah, 72e). Entr. : Akli.