Football [N2] : Fleury co-leader par défaut

Longtemps menés à la marque samedi soir contre Besançon, les Floriacumois ont égalisé en fin de match et profitent de la défaite de Créteil à domicile (1-2 contre Saint-Quentin) pour revenir à hauteur des Val-de-Marnais en tête du classement de la poule B de National 2.

Une réaction était ardemment attendue côté floriacumois après la claque reçue à Bobigny lors de la journée précédente (défaite 5-0). Contre Besançon samedi soir, la première surprise a été de trouver les inamovibles titulaires Anthony Pétrilli, Florent Sauvadet et Clément Badin sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Mais « il ne s’agit pas d’une sanction », jure l’entraîneur Habib Boumezoued.

Après une demi-heure de tâtonnements — peut-être due au froid piquant (à peine 4 degrés) — la première occasion est à mettre au crédit des Lions. Servi plein axe par Aboubakari, Lavigne se présente au duel face à Sissoko, mais le portier du Racing a le dernier mot (33e). Le promu franc-comtois met quelques minutes supplémentaires à se signaler. Sur un long ballon de Sissoko, Fofana file vers le but de Petit avant d’être pris en tenaille par le duo Séry-Cucu. L’arbitre donne un un coup franc à Besançon et Dias place une frappe hors de portée du capitaine essonnien (0-1, 40e).

Au pied du mur, les partenaires de Thomas Gamiette évitent le pire lorsque Fofana vient buter sur Petit (51e). Les esprits s’échauffent, à l’image d’Habib Boumezoued qui ne tient pas en place et conteste vertement toutes les décisions arbitrales prises à l’encontre de ses joueurs. Puisque Fleury ne trouve pas de solution par le jeu, les Lions s’en remettent aux coups de pied arrêtés et trouvent leur Salut sur un corner de Vouama repris de la tête au premier poteau par Bloudeau (1-1, 67e). De quoi éviter une nouvelle sortie de route, mais pas forcément de quoi rassurer pour la suite de la compétition. « Il nous reste deux journées à disputer avant la trêve (chez les Lusitanos Saint-Maur et contre Créteil) et nous ferons un bilan à l’issue de ces deux rencontres », prévient un Habib Boumezoued qui devra composer une charnière sans ses deux habituels titulaires, Guillaune Sert et Aimen Belaïd, suspendus.