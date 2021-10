Football [N2] : Fleury crucifie Sainte-Geneviève

Le FC Fleury 91 s’est offert le derby de l’Essonne face à Sainte-Geneviève (2-0) ce samedi au stade Walter-Felder lors de la 9e journée de N2. Les Floriacumois conservent ainsi la première place du groupe B alors que les Génovéfains restent relégables.

Cruel pour Sainte-Geneviève, heureux pour Fleury. Le premier épisode du derby de l’Essonne a rendu son verdict ce samedi soir. Grâce à des buts en fin de partie d’Anthony Petrilli et de William Vouama, Fleury arrache la suprématie essonnienne, un peu contre le cours du jeu.

Après vingt premières minutes stériles à cause d’un véritable bras de fer au milieu de terrain, Fleury est le premier à dégainer par l’intermédiaire de William Vouama dont la frappe est repoussée par Vivien Cédille (20e). Cependant, les occasions les plus franches sont à mettre à l’actif de Sainte-Geneviève. Après avoir combiné avec Mahamadou Sacko, Alain Ipiélé se retrouve face à Joris Sauzeau. Duel remporté par le portier floriacumois (27e). Le gardien du FCF 91, qui a remplacé Antoine Petit, suspendu, est une nouvelle fois mis à contribution devant Jean-Noël Gabriel (32e) puis encore face à Alain Ipiélé (45e). A la pause, Sainte-Geneviève et Fleury sont dos à dos (0-0).

Fleury fait la différence en deuxième période

Au retour des vestiaires, Sainte-Geneviève poursuit sa marche en avant mais Salah Bekhadda manque sa frappe dès 20 mètres (48e). Le premier coup de chaud de cette deuxième période sera floriacumoise mais la frappe flottante de Romain Lelevé frôle le montant. Le portier génovéfain Vivien Cédille était battu (49e). Mais comme dans le premier acte, c’est Sainte-Geneviève qui se montre plus dangereux que Fleury. D’abord par Mahamadou Sacko qui rate l’immanquable devant les cages de Sauzeau alors que le Génovéfain devait juste mettre le pied en opposition pour propulser le cuir au fond (66e). La délivrance aurait pu venir par l’intermédiaire de Steven Traoré mais son but est refusé pour un hors jeu (76e). Mais dominer ne veut pas dire gagner. Et Fleury va en profiter pour assommer son homologue. Une première fois par Anthony Petrilli qui délivre un stade Walter-Felder en trance (1-0, 82e). Une deuxième fois avec le bijou de William Vouama qui marquer d’une magnifique reprise de volée (2-0, 87e). « Le scénario est cruel. C’est symptomatique d’une équipe qui ne va pas bien. On a des occasions et on n’arrive pas à concrétiser. C’est la spirale de quand tu n’es pas bien. Mais on n’a pas à rougir de la défaite ce soir car nous avons fait de belles choses contre un candidat à la montée. Ça va finir par tourner », confie Emmanuel Dorado, le technicien génovéfain. De son côté, Habib Boumezoued, l’entraîneur floriacumois, a apprécié la deuxième période de ses joueurs. « En première période, ça aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre. On a su être efficace. On a été plus conquérant et on a récupéré les ballons plus haut. Je pense que ce n’est pas volé sur la deuxième période. »