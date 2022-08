Football [N2] : Fleury déjà leader

Longtemps menés par le promu Furiani/Agliani, les Floriacumois ont réussi à renverser une situation compromise pour l’emporter au bout du temps additionnel (2-1).

Même si Habib Boumezoued refuse de le reconnaître, les entrants ont marqué des points ce samedi. « Je dispose d’un groupe assez large et je dois faire des choix difficiles », préfère dire le technicien essonnien. Menés à un quart d’heure de la fin par une vaillante formation de Furiani/Agliani, les Corses ouvrent en effet le score en début de rencontre sur un centre en retrait de Daoudou repris par Giabiconi (0-1, 14e), les partenaires d’Antoine Petit l’ont malgré tout emporté par deux buts à un au terme d’un final haletant.

Un scénario rendu possible par les entrées conjuguées de Cédric Sanchès, David Belliard, William Séry et Sadibou Sylla en seconde période, même si ce sont surtout les deux premiers nommés qui ont fait basculer le match. C’est en effet Belliard qui obtient le coup franc qui amène le penalty – une faute de Valéry sur Sanchès – de l’égalisation transformé par Théo Bloudeau (1-1, 77e). En toute fin de rencontre, alors que les Lions, en supériorité numérique depuis le carton rouge de Letievant (80e), poussent pour arracher la décision, revoilà le duo en action. Sanchès élimine son vis-à-vis et sert Belliard au cœur de la surface de réparation. La frappe de l’ex-attaquant de Linas/Montlhéry, Sainte-Geneviève et Avranches ne laisse aucune chance à Vanni (2-1, 90e+4) et Fleury signe une seconde victoire dans ce championnat de National 2. « Après la pause, notre état d’esprit était bien meilleur, note Habib Boumezoued. Nous avons été plus conquérants, nous avons mis plus de conviction et d’énergie dans notre jeu et cela a payé ». Deux journées, deux victoires et six points au compteur, il n’en fallait pas plus pour se retrouver seul en tête de la poule B.