Football [N2] : Fleury leader à la trêve

Le FC Fleury 91 s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à l’US Créteil-Lusitanos samedi soir sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder dans le choc du groupe B de N2 comptant pour la 14e journée. Grâce à ce succès, les hommes d’Habib Boumezoued passeront la trêve avec le costume de leader.

Si le thermomètre affichait -5 degrés à la fin de la partie, le compteur du FC Fleury 91 était en positif de trois points. Grâce à un but opportuniste de Valentin Lavigne peu avant la pause (1-0, 40e), les Floriacumois n’ont pas tremblé pour l’emporter face à l’US Créteil Lusitanos, qui cède son fauteuil de leader aux… Lions ! Les joueurs du président Pascal Bovis passeront les fêtes au chaud avec un nouveau dauphin : le FC 93, revenu à une longueur de Fleury grâce à son succès contre Furiani/Agliani (1-0, but de Beziouen). « Je suis très content d’eux. On a fait ce que l’on voulait faire. On savait que l’on jouait une équipe solide qui concède peu d’occasions. Donc, il fallait réussir à trouver la faille. On a bien défendu ensemble et également sur les coups de pied arrêtés car on savait que c’était une équipe athlétique », explique Habib Boumezoued dont les joueurs — en vacances jusqu’au 2 janvier — retrouveront le championnat le 14 janvier.

Ce sera face à son homologue essonnien, le Sainte-Geneviève FC qui l’a largement emporté sur la pelouse de l’US Lusitanos Saint-Maur (4-1). Devant à la mi-temps grâce à son buteur Quentin Barcelo (1-0, 45e) puis rejoint après un penalty transformé par Mickaël Latour (1-1, 58e), les Génovéfains ont forcé la décision sur un coup franc de Noui Laïfa (2-1, 67e), un plat du pied de Salya Touré (3-1, 76e) et le doublé de Barcelo (4-1, 83e). Avec ce septième succès de la saison, les hommes d’Emmanuel Dorado s’emparent de la quatrième place à six points de Fleury.

Jérémy Andrieux