Football [N2] : Fleury reprend sa marche en avant

Les Floriacumois ont renoué avec le succès en dominant la réserve de Metz (3-0) samedi soir à domicile.

Le championnat de National 2 est entré dans son dernier tiers. Tous les points vont donc valoir très cher jusqu’au baisser de rideau le 3 juin prochain. A la lutte pour la montée en National, les joueurs du FC Fleury 91 ne peuvent donc se permettre de lâcher des points comme il y a deux semaines à Colmar (2-2) où, après avoir mené 2-0, ils s’étaient faits rattraper dans les dernières minutes.

Samedi soir, les Floriacumois ont maîtrisé leur sujet face à une réserve de Metz en grande difficulté en championnat (14e), qui n’a gagné que deux de ses quatorze derniers matchs. Les Grenats sont toutefois les premiers à se mettre en évidence. Sur un centre de Tanguy Ahile, William Mazie est tout près d’ouvrir la marque mais sa frappe à bout portant passe au-dessus des cages d’Antoine Petit (4e). Il faut attendre la 19e minute pour voir la première tentative essonnienne. Une frappe complètement manquée par Sylla. Sur son côté gauche, l’attaquant de Fleury s’est montré très actif. En vain. « Il nous a manqué un peu de justesse technique pour faire la différence en première période », reconnaît Habib Boumezoued. Les Floriacumois mènent toutefois à la mi-temps grâce à un penalty transformé par Théo Bloudeau à la suite d’une faute de Morgan Hiessler sur William Vouama (39e).

Forts de ce but d’avance, les Essonniens vont davantage se livrer. Même si Mazie a la balle d’égalisation dans les pieds (48e) alors que Fleury joue à dix — William Vouama ayant son maillot déchiré (lire par ailleurs) —, les réservistes messins craquent. Une première fois sur un coup franc de Vouama (2-0, 54e). Une deuxième fois sur une tête de Sadibou Sylla à la réception d’un centre de Clément Badin (3-0, 67e). Le capitaine lorrain Noah Zilliox sauve même la balle du 4-0 alors que son gardien était battu (76e).

Fleury renoue ainsi avec la victoire mais c’est le statu quo en tête du groupe, Epinal, le leader, et Bobigny, son dauphin, l’ayant emporté respectivement à Saint-Quentin (2-1) et à Haguenau (3-0).