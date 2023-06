Football [N2] : Fleury reste à quai

Les Floriacumois ont terminé la saison par une victoire contre Boulogne-sur-Mer (1-0) samedi soir. Pas suffisant toutefois pour monter en National.

Avec deux points de retard sur le leader Epinal, Fleury n’avait pas le choix pour décrocher son billet pour le National : gagner contre Boulogne-sur-Mer et espérer un faux pas des Vosgiens à domicile contre Saint-Maur Lusitanos, en quête du maintien. Si les Floriacumois ont rempli leur contrat (1-0), les Spinaliens n’ont pas craqué (1-1). Et pour la deuxième saison consécutive, les Lions (2es) manquent la montée.

Deux mois et demi après les graves incidents de Sainte-Geneviève-des-Bois, les Boulonnais faisaient leur retour en Essonne avec leur attaquant Mamadou Diallo pour affronter le FC Fleury 91 samedi après-midi au stade Walter-Felder. Ce dernier avait été l’un des protagonistes des échauffourées du stade Léo-Lagrange. Suspendu dix matchs, il a vu sa peine réduite de moitié cette semaine, pouvant ainsi disputer la dernière journée de championnat. Un match sans enjeu pour les joueurs de la Côte d’Opale. Déjà assurés du maintien, ils jouent libérés mais les deux plus belles actions de la première demi-heure sont à mettre à l’actif des Floriacumois. Après une première frappe de Sauvadet, cadrée mais contrée (11e), Sylla reprend de manière acrobatique un centre au second poteau sans réussite (16e). Mais c’est après la première pause fraîcheur que le jeu s’anime. Sur un rush de Diomandé, qui élimine deux joueurs avant de servir Diallo, ce dernier tergiverse et expédie sa frappe largement au-dessus des cages d’Antoine Petit (31e). Le gardien floriacumois, qui n’avait pas eu beaucoup de travail jusque-là, réalise trois minutes plus tard, une intervention décisive devant Keita (34e).

Petrilli entretient l’espoir

Bien en place, les visiteurs profitent du moindre ballon perdu par les Floriacumois pour porter le danger dans les seize mètres. Et à l’approche de la mi-temps, sur un beau mouvement collectif, Keita pèche encore dans la finition (40e). Fleury finit mieux cette première période. Après une tête décroisée de Sauvadet qui fait passer un frisson dans la défense boulonnaise (42e), Bloudeau est tout près d’ouvrir la marque. D’abord sur une frappe qui heurte le poteau (45e+2) puis sur une tête à la réception d’un corner (45e+4).

Alors qu’Epinal a su trouver l’ouverture juste avant la mi-temps, Fleury continue de pousser pour faire la différence dans le second acte.

La reprise est toutefois à l’avantage des Boulonnais sur une frappe de Diomandé détournée en corner par Petit (49e). Mais l’égalisation de Saint-Maur à Epinal (1-1, 58e) donne un regain de motivation aux Floriacumois. Sylla bute sur Cal, le défenseur central de Boulogne venu suppléer son gardien (65e) mais Fleury trouve enfin l’ouverture par Petrilli (1-0, 70e). Entré quatre minutes plus tôt, le meilleur buteur de N2 de la saison 2021-2022, n’a eu besoin que de deux ballons pour se procurer deux occasions. Sur la première, il bute sur Oberhauser (68e). Sur la seconde, il profite d’une offrande de Mangonzo pour tromper le gardien boulonnais.

La dernière de Habib Boumezoued ?

Les minutes s’égrainent. Fleury tente de faire le break mais la fatigue commence à se faire sentir. Petrilli alerte une dernière fois Oberhauser. Sans succès. M. Retail siffle la fin du match mais seuls les Boulonnais rentrent aux vestiaires. Les Floriacumois attendent au milieu du terrain le résultat d’Epinal. Le speaker du stade Walter-Felder ne fait pas durer le suspens très longtemps : « Fleury termine deuxième au goal-average particulier », les Spinaliens ayant assuré un point à domicile. « C’est frustrant mais on connaissait la règle, commentait le capitaine Antoine Petit à la fin de la rencontre. A partir du moment où on avait perdu notre place de leader au profit d’Epinal, on n’avait plus notre destin entre les mains. Même si on ne monte pas, le bilan reste positif. » Les décideurs floriacumois n’auront sûrement pas le même avis. Sur la sellette, Habib Boumezoued disputait probablement son dernier match sur le banc du FC Fleury 91 après trois saisons à la tête de l’équipe N2. « Il y a beaucoup de déception ce soir car on termine avec le même nombre de points que le premier qui monte », a confié le technicien essonnien, qui regrettait les points laissés en route ces dernières semaines face à Sainte-Geneviève (0-0), à Créteil (0-2) et à Besançon (0-1).

Aymeric Fourel

FLEURY – BOULOGNE-SUR-MER : 1-0 (0-0). Arbitre : M. Retail. Spectateurs : 800 environ.

But : Petrilli (70e).

Avertissement : Lavigne (55e) à Fleury.

Fleury : Petit (cap.) – Bovis, Belaïd, Tchouatcha, Cucu – Bloudeau (Mangonzo, 66e), Badin, Lelevé – Sauvadet (Petrilli, 66e), Lavigne (Vouama, 66e), Sylla. Entr. : Boumezoued.

Boulogne-sur-Mer : Oberhauser – J. Oyono, C. Cal, Zohoré, Duflos (cap.) – Flochon – Keita (Busin, 60e), Vercruysse (Fatou, 74e), Diomandé, (Bultel, 74e) Amini (Abeddou, 60e) – Diallo. Entr. : Dagneaux.