Football [N2] : Fleury reste muet

Bousculés par une solide formation d’Epinal, les Essonniens ont concédé le nul à domicile samedi soir (0-0). Plus ennuyeux, l’équipe a perdu Théo Bloudeau et Cédric Sanchès sur blessure.

Le FC Fleury 91 recevait Epinal ce samedi après-midi au stade Walter-Felder. Un match qui démarre juste après une très grosse averse qui gorge d’eau le terrain. Contre toute attente, ce sont les Lorrains qui se rendent maîtres de la possession de balle. Mais dominer n’est pas gagner et les plus nettes occasions sont à mettre au crédit des Floriacumois. Malheureusement l’efficacité n’est pas au rendez-vous. Clément Badin bute sur le portier spinalien (20e) alors que Florent Sauvadet ne cadre pas (33e). La première période est également marquée par la sortie prématurée de Théo Bloudeau, qui se tient l’arrière de la cuisse après une accélération sur l’aile gauche (12e).

A l’heure de jeu, le milieu de terrain floriacumois est amputé d’un second élément, Cédric Sanchès se tordant de douleur en se touchant le genou, allongé dans le rond central (60e). De quoi expliquer en partie les grosses difficultés à créer du jeu pour les joueurs d’Habib Boumezoued. « C’est beaucoup pour un seul match, souffle le technicien essonnien. Les blessés vont passer des examens dans la semaine, mais j’ai peur de les avoir perdu pour plusieurs semaines. » En face, Epinal continue d’avancer et se procure plusieurs grosses occasions, inscrivant même un but de la tête par Labissière, refusé pour une position de hors-jeu peu flagrante (76e). Avec ce nul (0-0), Fleury peut s’estimer heureux tant les partenaires de Guillaume Sert ont paru empruntés pendant 90 minutes.