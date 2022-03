Football [N2] : Fleury s’amuse

Les Floriacumois ont su profiter des largesses d’une équipe de Belfort en proie au doute pour s’offrir un large (4-0) succès samedi soir à domicile.

Entre une formation de Fleury invaincue depuis six matches (4v, 2n) et une équipe de Belfort qui restait sur une dynamique inverse (2n, 4d), il n’y a pas eu de match samedi soir sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder.

Auteurs d’une bonne entame, les partenaires de Noui Laïfa profitent d’une énorme bévue de la défense franc-comtoise pour ouvrir la marque. Le défenseur central, Alexis Calant, n’a pas vu son gardien sortir de sa zone et les deux joueurs se télescopent, laissant Anthony Pétrilli seul avec le ballon (1-0, 32e). Quelques secondes plus tard, Sorin Cucu double la mise de la tête (2-0, 36e). Si l’on ajoute les deux duels remportés par Antoine Petit face à Julien Chapit (9e et 38e), on comprend le désarroi des Belfortains au moment de regagner leur vestiaire à la pause.

La seconde période voit pourtant les visiteurs monopoliser le ballon. Mais en abandonnant des espaces dans le dos de la défense, Belfort s’expose à la vitesse des attaquants floriacumois. N’est-ce pas Sadibou Sylla ? Le longiligne ailier en profite pour signer un doublé (71e, 90e+3) et donner plus d’ampleur au succès du FC Fleury 91 (4-0). « Ce score me semble sévère, reconnaît Habib Boumezoued, mais j’ai aimé le comportement de mes joueurs, leur sérieux, leur agressivité. » De quoi rester dans la course au National, même si Fleury compte encore sept points de retard sur le leader Paris 13 Atletico, vainqueur d’Haguenau (3-1), à huit journées de la fin de la saison.