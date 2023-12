Football (N2) : Fleury se fait piéger à domicile par Bobigny

Avant leur départ pour la Guadeloupe où ils affronteront Le Moule dans une semaine en Coupe de France, les Floriacumois se sont inclinés contre Bobigny samedi soir en championnat (0-1). Leur première défaite toutes compétitions confondues depuis le 23 septembre.

Le match

Le stade Robert-Bobin de Bondoufle sonnait creux samedi soir pour le derby francilien entre le FC Fleury 91 et le FC 93 Bobigny. Les températures ont sûrement refroidi les supporters du club de la Seine-Saint-Denis de faire le déplacement comme la saison dernière. Ils n’étaient qu’une dizaine en tribune contre plusieurs centaines en mai dernier. Mais l’enjeu était tout autre, les deux équipes étant au coude à coude pour la montée en National (finalement obtenue par Epinal).

Six mois plus tard, Foriacumois et Balbyniens sont encore dans le top 5 de leur championnat de N2 (respectivement 4es avec un match en moins et 5es avec le même nombre de points). Mais ce choc de la 11e journée n’a pas vraiment réchauffer le public.

Petrilli rate la balle de match

La première période a été assez pauvre en occasions. Le FC 93 se signale d’entrée par ce diable de Beziouen mais la tentative de lob de l’ancien Floriacumois ne surprend pas Antoine Petit (3e). Titulaire en attaque, Jérémi Liso combine beaucoup avec William Vouama et Sadibou Sylla mais il fait attendre la 27e minute de jeu pour voir la première frappe des Lions par Thibaut Plisson. Sans danger pour le gardien adverse qui aura passé 45 premières minutes assez tranquilles. Fleury aurait pu toutefois prendre l’avantage avant la pause sur un contre mené à cent à l’heure par Clément Badin mais Sadibou Sylla est trop court sur le centre (38e).

Au retour des vestiaires, les Floriacumois peinent toujours autant à s’approcher des cages du FC 93, et ce malgré une nette domination dans le jeu. Mais face au bloc bas de la formation de Seine-Saint-Denis, les partenaires de William Séry ne parviennent pas à trouver la faille. Sadibou Sylla frappent de loin mais ses tentatives finissent dans les bras de Golitin (73e, 75e). Puis David Vignes décide de relancer Anthony Petrilli, qui se morfond en R1 avec l’équipe réserve. Le coaching a failli payer lorsque ce dernier est à deux doigts de tromper Golitin mais le gardien du FC 93 dévie du bout du pied la balle piquée de l’avant-centre des Lions (83e). Fleury a manqué la balle match et peut s’en mordre les doigts quand, cinq minutes plus tard, Abdel Hachem ouvre la marque sur penalty après une faute de Freddy Colombo dans sa surface (0-1, 88e). Le FC 93 repart ainsi de l’Essonne avec la victoire — qui lui échappait depuis le 16 septembre — et devance désormais Fleury de trois points.

Aymeric Fourel

La fiche technique

FLEURY – FC 93 BOBIGNY : 0-1 (0-0). Arbitre : M. Barbin. Spectateurs : 807.

But : Hachem (88e, s.p.).

Avertissements : Vouama (36e), Badin (61e), Bovis (64e) à Fleury ; Sitti (79e) à Bobigny.

Fleury : Petit – Bovis (Bloudeau, 90e), Séry (cap.), Colombo, Plisson – Badin (Petrilli, 76e), Hervieu, Mangonzo, Sylla – Liso (Belliard, 69e), Vouama (Lelevé, 90e). Entr. : Vignes.

FC 93 Bobigny : Golitin – Nemouthe, Konté (cap.), Soaré (Kaloukadilandi, 46e), Savane – Sitti – Goncalvès Fernandès, Arab (Thévenin, 28e), Hachem, Beziouen (Zié, 85e) – Sissako (Diarra, 85e). Entr. : Chanfi.

Les réactions

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « C’est frustrant car on ne doit pas perdre ce match mais on concède cette occasion qui amène le penalty. On s’est procuré beaucoup de situations mais on ne les a pas bien négociées. On a manqué de justesse technique pour faire la différence. Cette défaite coupe la bonne dynamique. On a deux matchs avant la trêve pour repartir de l’avant. »

Farid Beziouen (attaquant du FC 93) : « On a réalisé un très joli coup car ce n’est pas évident de gagner ici mais on a été solide tout le match. En début de deuxième période, on a eu un petit coup de mou mais on a tenu pour aller chercher la victoire. »