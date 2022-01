Football [N2] : Fleury se fait surprendre

Pour sa première sortie de l’année 2022, le FC Fleury 91 n’a pu éviter la défaite face à Saint-Quentin (0-1) hier soir à l’occasion de la 15e journée de National 2.

Une erreur, un but. Alors que les débats étaient équilibrés entre Fleury et Saint-Quentin en première période, les visiteurs ont profité d’une erreur de la défense essonnienne au retour des vestiaires pour s’emparer des trois points. Alors impeccable jusque ici, le défenseur central floriacumois Idrissa Dibassy voit le ballon passer sous sa semelle. A l’affût, l’attaquant de Saint-Quentin Teddy Averlant se saisit du cuir et s’en va tromper Joris Sauzeau, qui gardait les cages de Fleury, Antoine Petit étant malade (0-1, 49e). « C’est rageant car on encaisse un but sans trop subir de situation, fustige Clément Badin, le milieu floriacumois, qui regrette le double visage de son équipe. C’est une prestation en demi-teinte. Il n’y a pas eu que du mauvais. Nous avons été bons dans la construction mais nous avons péché dans le dernier geste. »

Fleury maladroit dans le dernier geste

Le match nul aurait été plus logique car les Essonniens ont eu l’occasion d’ouvrir le score en première période par Anthony Petrilli mais sa frappe attrape le poteau de la cage du portier de Saint-Quentin (14e). Lors du deuxième acte, les hommes d’Habib Boumezoued ont baissé de rythme mais parviennent néanmoins à se procurer des occasions mais ni Petrilli (68e), ni Nouï Laïfa (75e, 88e) ou encore Marvyn Belliard (82e) ne réussissent à inscrire le but égalisateur. Une inefficacité offensive qu’il faudra corriger samedi prochain (18h) contre Beauvais, toujours à domicile.