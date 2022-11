Football [N2] : Fleury se relance

Après une lourde défaite sur la pelouse de Belfort la semaine passée (0-3), le FC Fleury 91 s’est remis dans le droit chemin en s’imposant avec maîtrise face à Saint-Quentin (3-0) hier soir sur la pelouse du stade Walter-Felder.

Pour ses vingt-six printemps, l’attaquant floriacumois William Vouama a eu un joli cadeau d’anniversaire. Même s’il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, l’ailier essonnien a participé à la bonne prestation des siens face à une équipe de Saint-Quentin peu inspirée. « On n’a pas volé notre victoire. On a eu peu de trous sur 90 minutes », confie Habib Boumezoued, l’entraîneur du FC Fleury 91. Si le milieu de terrain Jérémy Mangonzo — qui effectuait son retour après une longue blessure à la cheville — ne parvient pas à tromper la vigilance du portier adverse en début de match, Fleury parvient toutefois à ouvrir le score juste avant la pause par l’intermédiaire de Valentin Lavigne (1-0, 45e). Pour cette rencontre, l’ex-attaquant du Stade Briochin a été préféré à Anthony Petrilli à la pointe de l’attaque.

« On a fait une première mi-temps maitrisée face à un bloc bien structuré. Et puis à force d’appuyer, on a réussi à trouver des solutions », explique Thomas Gamiette, l’infatigable sentinelle du FCF 91. En deuxième période, Fleury domine et parvient à se mettre à l’abri. Rentrés en deuxième période, les attaquants Marvyn Belliard (2-0, 75e) et Florent Sauvadet (3-0, 80e) sécurisent les trois points de la victoire dans le dernier quart d’heure de la partie. Un coaching payant de la part d’Habib Boumezoued ! « Maintenant, il va falloir être capable de reproduire ça sur les prochains matchs », lance le technicien essonnien. Repassé deuxième à l’issue de la soirée, Fleury peut reprendre la place de leader du groupe B la semaine prochaine en cas de victoire sur le terrain de la réserve de Metz (6e).

Jérémy Andrieux

FLEURY – SAINT-QUENTIN : 3-0 (1-0). Arbitre : M. Grizon. Spectateurs : 590.

Buts : Lavigne (45e), Belliard (75e), Sauvadet (80e).

Avertissements : Valigne (63e) à Fleury ; Lamamy (24e), Modeste (65e) à Saint-Quentin.

Fleury : Petit (cap.) – Bovis, Séry, Belaïd, Cucu – Mangonzo (Tchouatcha, 66e), Gamiette (Petrilli, 85e), Trabelsi – Vouama, Lavigne (Belliard, 66e), Sylla (Sauvadet, 77e). Entr. : Boumezoued.

Saint-Quentin : Mendès – Averlant, Modeste (cap.), Boucher, Bellebrahim – Pasguay, Fall, Dilemsu – Lamamy, Diawara, Cambrone. Entr. : Jacquesson.