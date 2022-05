Football [N2] : Fleury s’impose pour rien

Vainqueurs 5-0 de la réserve de Lens samedi soir, les Floriacumois ont terminé en beauté leur saison 2021-2022 mais restent en National 2.

Du soleil, un stade plein, de l’enjeu et des adieux (*). Tout était réuni pour faire de ce samedi 28 mai 2022 une journée historique pour le FC Fleury 91. Malgré leur large victoire contre la réserve de Lens (5-0), les Floriacumois restent au portes du National, Paris 13 Atlético s’étant imposé à Schltigheim (1-0) dans le même temps.

Fleury assure la victoire dès la pause

Excepté deux alertes en début de match bien sauvées par Tchouatcha dans les pieds de Labeau Lascary et par Sert sur une frappe de Maréchal (6e), les joueurs du FC Fleury 91 ont passé une fin d’après-midi tranquille. Dès le quart d’heure de jeu, Badin met son équipe sur de bons rails en reprenant un ballon repoussé par le gardien lensois sur un centre-tir (1-0, 15e). Sur l’action, le gardien se blesse après un choc avec Anthony Petrilli et est remplacé cinq minutes plus tard. Fleury prend alors la tête de la poule B de N2 car Paris 13 Atlético, le leader, est accroché à Schiltigheim (0-0).

Petrilli est tout proche de faire le break sur un centre de Sauvadet après un long dégagement de Petit mais le meilleur buteur du club manque le cadre (25e). Mais deux minutes plus tard, sa tête est imparable (2-0, 27e). Mais Paris 13 Atlético a entretemps ouvert la marque en Alsace sur penalty (1-0, 21e).

Et même si Sauvadet, sur penalty (30e), et Sylla (36e) mettent à l’abri leur équipe avant la pause (4-0), les Floriacumois restent dépendants du résultat final des Parisiens. En supériorité numérique durant toute la seconde mi-temps, ces derniers conservent leur court avantage.