Football [N2] : Fleury s’offre le derby

Le FC Fleury 91 s’est largement imposé (3-0) face au Sainte-Geneviève FC dans le derby du 91 samedi soir sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder à l’occasion de la 15e journée de N2.

« Au foot, il faut être efficace. » Emmanuel Dorado, l’entraîneur du Sainte-Geneviève FC a parfaitement résumé la soirée. Si Sainte-Geneviève a eu la possession du ballon, Fleury s’est occupé de mettre les buts par l’intermédiaire notamment de son attaquant Anthony Petrilli, qui s’est offert un doublé. Le premier sur une reprise de volée après une offrande de Valentin Lavigne laissant sur place Vivien Cédille (1-0, 5e), le portier génovéfain. Le second avant la pause (2-0, 41e) à la manière de Pipo Inzaghi en mode renard des surfaces. En fin de partie, Clément Badin inscrit le troisième but de Fleury d’une superbe frappe en pleine lucarne face au vent. Clinique, Fleury aura fait preuve d’efficacité face à Sainte-Geneviève qui n’aura pratiquement pas mis en difficulté Antoine Petit, le portier floriacumois.

Fleury bien en place, Sainte-Geneviève pas au rendez-vous

« On a pressé haut et on a concrétisé nos occasions. Je suis content de cette première période. En deuxième mi-temps, on a eu un bloc assez serré pour ne pas leur laisser d’espaces. On a fait le match que l’on voulait faire. Je suis satisfait de mes joueurs », confie Habib Boumezoued, l’entraîneur du FC Fleury 91. Dans les rangs de Sainte-Geneviève, les mines étaient déconfites. « Il nous a manqué beaucoup de choses. Dans un derby, il faut mettre plus d’agressivité. On a joué un match tranquille comme si l’on était favoris. Mais à ce jeu-là , ils ont été meilleurs que nous. Nous avons fait des erreurs qui nous ont coûté des buts. Et ils ont eu une efficacité redoutable », lance Emmanuel Dorado, l’entraîneur du SGFC.