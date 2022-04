Football [N2] : Fleury s’offre une « finale »

En prenant le meilleur sur Haguenau (2-0) samedi soir pendant que Paris 13 Atlético était tenu en échec face à la réserve de Lens (1-1), les Floriacumois se sont rapprochés à une longueur du leader parisien.

Sans doute ce match de la 26e journée du championnat de France de National 2, disputé samedi soir sur la pelouse synthétique du stade Walter-Felder, entre le FC Fleury 91 et Haguenau ne restera-t-il pas dans les annales, mais qu’importe tant la victoire était importante pour les hommes du président Pascal Bovis.

Un succès par 2 buts à 0 qui se dessine à la demi-heure de jeu quand Florent Sauvadet intercepte une transmission de balle alsacienne aléatoire au niveau de la ligne médiane. Une accélération du numéro dix floriacumois et un service en retrait pour le serial-buteur Anthony Pétrilli plus tard et voilà Fleury en tête au tableau d’affichage (1-0, 31e). Les partenaires d’Antoine Petit ne parviennent pas à se mettre à l’abri et peuvent remercier le ciel de ne pas se faire reprendre sur une frappe de Bur à l’entrée des 16,50 mètres. Battu, le portier essonnien est suppléé par la base de son montant gauche (57e). La délivrance survient en toute fin de partie sur un contre rondement mené. Le nouvel entrant Saad Trabelsi cherche Pétrilli dans la surface mais l’homme aux 17 buts cette saison est accroché par le portier bas-rhinois. Monsieur Perpinan désigne le point de penalty et l’ancien milieu offensif du Puy-en-Velay (N2), arrivé à la trêve hivernale, inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs (2-0, 89e). « Nous ne regardons pas ce que font les autres, jure l’entraîneur Habib Boumezoued. Seuls notre jeu et nos résultats m’importent, je suis donc particulièrement satisfait ce soir (ndlr : samedi). » Cerise sur le gâteau floriacumois, la nouvelle contre-performance (1-1) de Paris 13 Atlético chez la réserve de Lens permet aux Essonniens de se replacer à un point du leader parisien avant le choc de samedi prochain (18h30) entre les deux prétendants à l’accession au National.

Michaël Cesaratto