Football (N2) : Fleury tombe sur un os

Les Floriacumois n’ont pas trouvé la solution vendredi soir à domicile face à une équipe de Chambly spécialiste des matchs nuls (0-0).

Est-ce le froid polaire qui a découragé les spectateurs ou la Saint-Valentin qui a eu les préférences de certains, toujours est-il que le stade Walter-Felder sonnait creux vendredi soir au coup d’envoi du match entre Fleury et Chambly en ouverture de la 19e journée de National 2. On dit souvent que les absents ont toujours tort. Cette fois, les absents ont eu plutôt raison car la rencontre s’est avérée ennuyeuse avec de trop rares occasions au cours des 90 minutes. « On a eu beaucoup de déchets techniques, reconnaît David Vignes. Et pourtant, on a eu de nombreuses situations, mais on a souvent péché dans l’avant-dernière passe ou réalisé un mauvais contrôle, ce qui ne nous a pas permis de nous créer autant d’occasions qu’on aurait dû en avoir. »

En première période, les Lions ont eu beaucoup de mal à se trouver. Il faut attendre un premier corner pour voir Kévin Farade tenter une frappe de loin qui est contrée avant de revenir dans les pieds d’Enzo Bovis dans la surface mais le capitaine floriacumois rate le cadre (16e). Imprécis, maladroits, les Essonniens ne parviennent pas à prendre le jeu à leur compte. Et face à une équipe de Chambly très rapide sur les transitions, la défense de Fleury doit faire preuve de vigilance. A la suite d’une belle action collective, Cissé se trouve en position de frappe mais Petit est sur la trajectoire (29e).

Titularisé en l’absence de Clément Badin (blessé), Marvyn Belliard se démène en attaque, mais manque de justesse technique pour faire la différence à l’image de son contrôle orienté raté qui prive Fleury d’une occasion de but (40e). Dans la foulée, la tête de Kévin Farade frôle la lucarne droite des buts adverses. Par son gabarit, l’ancien attaquant de Nancy pèse sur la défense de Chambly mais, par trop d’engagement, il est sanctionné pour une charge sur le gardien adverse. « J’ai eu l’impression parfois qu’il n’y avait presque pas de rythme. A contrario, il y a eu des transitions rapides de part et d’autre. Ça a été un match un peu bizarre », commente David Vignes.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos. Mais à la reprise, Fleury montre d’autres intentions sans toutefois se montrer efficaces. Sur un coup franc de Yohann Le Méhauté, Quentin Vogt, Freddy Colombo et Marvyn Belliard sont bien placés mais aucun des trois n’arrive à reprendre le ballon (52e). Sur la relance de Chambly, Fleury récupère le ballon mais Le Méhauté en position de frappe laisse le ballon pour… personne.

De son côté, Chambly se contente de coups de pied arrêtés. Sur un coup franc, Ouarti place sa tête mais le ballon passe juste à côté (56e). Fleury a eu chaud. Encore plus quand Belliard, qui vient de réaliser la première frappe cadrée de son équipe (59e), déséquilibre un joueur adverse dans la surface (63e). L’arbitre ne bronche pas. Fleury insiste. Farade expédie une belle tête mais elle est repoussée par Pontdeme (64e). C’est au tour de Thibault Plisson de buter sur le gardien camblysien après une combinaison avec Le Méhauté (80e).

L’entrée de Jonathan Rivas apporte du poids en attaque sans que celui-ci soit décisif. « Devant, on a perdu un peu plus de ballons que d’habitude, regrette le coach floriacumois. On n’a pas su les garder pour nous faire remonter le bloc et enchaîner les possessions dans leur camp. Un peu comme on l’a fait lors des 20-25 dernières minutes face à un adversaire qui reculait et qui commençait à préserver le match nul. » Le technicien essonnien se contente toutefois du nul. « Il faut savoir ne pas perdre ce genre de match. Sur une transition, sur une perte de balle, on aurait pu prendre un contre. L’an passé, on a perdu des matchs comme ça. Même si on est un peu déçu de notre prestation, au final, ça reste un bon point. Il faut positiver. »

A la dernière minute, Chambly aurait pu réaliser le hold-up parfait mais Colombo a contré la frappe de Nzeza. Le corner qui suit a fait passer des frissons dans les travées de Felder. Sans conséquence. Fleury tentera de récupérer ses points perdu lors du prochain match à Wasquehal.

Aymeric Fourel

FLEURY – CHAMBLY : 0-0. Arbitre : M. Lambert. 100 spectateurs environ au stade Walter-Felder.

Avertissements : Hervieu (58e), Bovis (90e+2), Leclerc (90e+4) à Fleury ; Bellon (25e) à Chambly.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Vogt, Colombo, Plisson – Lefebvre, Hervieu (Lavigne, 85e), Le Méhauté, Sylla – Belliard (Rivas, 66e), Farade (Leclerc, 80e). Entr. : Vignes.

Chambly : Pontdeme (cap.) – Doremus, Paye, D. Diarra, Pagerie – Bellon, Masevo (Nzeza, 72e), Dasquet – Mehadji (Damo, 85e), Cissé (Openda, 85e), Ouarti (Stolt, 72e). Entr. : Masala.