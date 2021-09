Football [N2] : Histoire de penaltys

Le résultat de la rencontre entre Sainte-Geneviève et Lens (1-1) s’est uniquement décidé sur les penaltys, accordés ou annulés, par monsieur Giorgetti.

Houleuse. La sortie de l’arbitre a été pour le moins musclée samedi soir sur la pelouse du stade Léo-Lagrange. Il faut dire que les esprits avaient eu tout le temps de s’échauffer au cours d’une fin de match à rebondissements qui a vu les Génovéfains bénéficier d’un penalty – alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1) et un penalty partout – après que Sacko a été déséquilibré dans les 16,50 mètres. Problème, l’arbitre-assistant appelle monsieur Giorgetti pour lui signifier une faute de Kanouté sur un défenseur lensois quelques secondes avant le dribble de Sacko (87e). L’arbitre revient donc sur sa décision et provoque la colère des joueurs et du banc génovéfains. « C’est un scandale, gronde Emmanuel Dorado, jamais l’arbitre n’aurait agi de la sorte à Bobigny ! »

Fin de match sous haute tension

Difficile de savoir si la faute préalable existe, mais à partir de cet instant, le match bascule dans l’irrationnel. Dans le temps additionnel à rallonge, c’est au tour d’un Lensois d’être accroché dans la surface de vérité. Cette fois, l’arbitre s’abstient de siffler et c’est au tour des Sang et Or de se sentir légitimement lésés, et ce d’autant que Moussa Hadj est expulsé (90e+6). La suite se résume à des échauffourées entre joueurs, l’entrée des staffs sur la pelouse et une énorme bousculade dans les couloirs des vestiaires. Triste vision du football actuel. « C’est vraiment dur de perdre (sic) comme ça », conclut Emmanuel Dorado. Car pour le technicien essonnien, ce résultat nul sonne comme une défaite, Sainte-Geneviève ayant un besoin vital de points après un début de saison calamiteux.